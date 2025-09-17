Кая Калас разкри детайли за новите санкции срещу Русия и съгласувани ли са със САЩ

Следващите икономически санкции на Европейския съюз (ЕС) срещу Русия ще целят да засегнат по-силно руските банки и енергийни компании, както и криптовалутите. Това съобщи днес върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас на пресконференция след седмичното заседание на еврокомисарите. Тя отбеляза също така, че Европейската комисия (ЕК) ще съгласува тясно със САЩ новите мерки срещу Руската федерация.

Скоро ще бъдат представени новите санкции

По нейните думи скоро комисията ще представи предложение със списък за допълнителни санкции, който подлежи на одобрение от Съвета на ЕС.

В последните дни Русия разширява войната в Украйна с навлизането в Полша и Румъния, посочи тя по повод инцидентите с руски дронове. По нейните думи това е следваща и по-опасна фаза от войната. Според нея руският президент Владимир Путин подлага на проверка Запада и, ако усети някаква слабост, ще продължи с натиска.

Европа трябва да отговори твърдо, каза Калас. Основна част от усилията за прекратяване на конфликта са насочени към ограничаване на достъпа на Русия до средства за водене на война, поясни тя.

Вчера Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви, че САЩ няма да наложат мита или други санкции на Китай заради руския петрол, освен ако Европа първа не направи същото и разкритикува държавите от ЕС, че все още купуват руски петрол.

