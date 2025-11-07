Войната в Украйна:

ЕК одобри финансиране за три екологични проекта в България

Европейската комисия съобщи, че е одобрила днес осигуряването на финансиране за 132 нови проекта за опазване на околната среда в ЕС, три от които са в България. Общото финансиране от ЕС по проектите за нашата страна е близо 6,4 милиона евро.

Един от българските проекти е свързан с подобряване на средата за птиците в пограничен район в Родопите между нашата страна и Гърция, както и с предприемане на допълнителни мерки срещу горски пожари.

По друг от проектите ще бъде финансирано изграждането на съоръжение за пречистване на отпадните води от КЦМ-Пловдив.

Третият проект е насочен към развитие на нови методи за обучение в строителство, съобразени с изискванията за опазване на природата.

Европейското финансиране се осигурява по програмата за подкрепа на проекти за чиста, кръгова и устойчива икономика, за опазване и възстановяване на биоразнообразието. Проектите, одобрени днес, целят повишаване на качеството на живот и смекчаване на последиците от прехода към чиста енергия, се посочва в съобщението на комисията.

Пламен Иванов
