Експерт: Няма изненада в първите данни за инфлацията след еврото

Първите официални данни за инфлацията след присъединяването на България към еврозоната не носят изненада. Това заяви в ефшро на bTV изпълнителният директор на Българската предприемаческа асоциация (BESCO) Александър Нуцов. По думите му отчетените 0,6% месечна и 3,5% годишна инфлация са част от процес, който тече от години. „Изненада по-скоро няма. Всъщност това е процес, който тече вече от няколко години – покачване на инфлацията поради много фактори. И държавната политика, разходната част, вдигането на заплатите, веригите на доставки – много са факторите“, коментира Нуцов.

На въпрос има ли скрита инфлация вследствие на въвеждането на еврото и възможно „закръгляне нагоре“, той бе категоричен: „От гледна точка на почтения бизнес няма такава. Разбира се, регулаторите трябва да следят за опитите нерегламентирано инфлацията да се покачва.“

Като основни фактори за продължаващия ръст на цените Нуцов посочи бюджетната политика и увеличението на възнагражденията в публичния сектор. „Бюджетната политика е насочена към покачване на заплати в публичния сектор. Това поражда и риск за заплатите в частния сектор. Потреблението също се развива и това води до някакъв вид инфлация“, обясни той. По думите му връзката между заплати и инфлация е пряка: „Да, разбира се, че напомпва. Двете неща са обвързани.“

Голяма ножица между София и регионите

Нуцов обърна внимание и на сериозните регионални дисбаланси. „Основната част от инвестициите с висока добавена стойност все още са в София“, посочи той. По думите му решението е в привличането на стратегически инвеститори в по-слабо развитите региони. „Да подобрим условията как привличаме стратегически инвеститори – от България, от Европа и от света, които да са в по-слабо развитите региони, да създават продукти и услуги с висока добавена стойност и да отварят работни места“, предлага представителя на бизнеса.

Риск от протести при вдигане на данъци

По темата за бюджета и напрежението между синдикати и работодатели Нуцов предупреди, че увеличаването на данъци и осигуровки би довело до обществено недоволство. „Вдигането на данъци и осигуровки за бизнеса и за работещите хора, които са на светло, би възпламенило хората, когато го няма разговорът за реформи“, заяви той.

„Бюджетът всъщност е политика. През бюджета едно правителство прави политика – по какви тротоари ходим, по какви пътища караме, в какви болници водим близките си, какво е качеството на образованието“, допълни той.

Според Нуцов изготвянето на редовен бюджет трябва да бъде ангажимент на редовно правителство с ясен хоризонт. Той призна обаче, че удължителният бюджет има негативи.