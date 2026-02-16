Любопитно:

Нова цена на бензина от тази нощ за Северна Македония

Македонския енергиен и воден регулатор прие решение,с което бензинът в Република Северна Македония ще поскъпне от тази нощ, съобщи македонската телевизия 21. Решението отразява цените на петролните деривати и референтните цени на петролните продукти на световния пазар спрямо предишното изчисление, които бележат средно увеличение. Цената на бензина е с 2,599% ръст, дизелът е с 0,154%, нафтата екстра лек с 1,247% и мазутът е с 1,530%.

Обменният курс на денара спрямо долара през изминалия период, след който са формирани цените с предишното изчисление, е понижен с 0,3576%.

Цените

От утре максималните цени на петролните деривати ще бъдат:  EUROSUPER BS – 95 - 73.00 денара/литър, EUROSUPER BS – 98 - 75, 00 денара/литър. Максималната цена на дизеловото гориво EURODIESEL BS (D-E V) ще бъде 68,00 денара/литър, докато тази на Мазут Екстра лек 1 (EL-1) ще бъде 67,00 денара/литър, а на Mazut M-1 NS - 33, 883 денара/килограм.

Кога влизат в сила новите цени?

Цените влизат в сила към 00:01 ч. на 17 февруари 2025 г. Търговците на едро и дребно на петролни продукти и горива за транспорт могат да определят цени на отделните петролни продукти и горива за транспорт по-ниски от най-високите установени цени. ОЩЕ: Нов ръст на цените на горивата в Северна Македония

