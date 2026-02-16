Броят на фалитите в България и ЕС расте

Броят на подадените декларации за фалит в Европейския съюз (ЕС) нараства с 2,5 на сто през четвъртото тримесечие на 2025 г. спрямо третото тримесечие, показват данни на Евростат, публикувани днес от европейската статистическа служба. В България през четвъртото тримесечие на 2025 г. спрямо предходното тримесечие фалитите на компании нарастват с по-сериозен процент - с цели 13,1 на сто.

Новорегистрирани компании

Броят на новорегистрираните компании в Европейския съюз се увеличава с 0,5 на сто през четвъртото тримесечие на 2025 г. спрямо третото тримесечие.

В България през четвъртото тримесечие на 2025 г. спрямо предходното тримесечие регистрациите на нови компании намаляват с 2 на сто.

Регистрациите на нови предприятия през четвъртото тримесечие на 2025 г. се увеличават в пет от осем наблюдавани икономически сектора. Най-съществен ръст е отчетен в сектора „Информация и комуникации“ – с 6,4 на сто, следван от промишлеността – с 4,9 на сто, и хотелиерството и ресторантьорството – с 1,3 на сто.

Спад е регистриран в търговията – с 0,3 на сто, както и в строителството и транспорта – с по 0,1 на сто във всеки от секторите.

При фалитите тенденциите са разнопосочни, като увеличение е отчетено в шест от осемте сектора. Най-голям ръст има в хотелиерството и ресторантьорството – с 8,6 на сто, следвано от сектора „Информация и комуникации“ – със 7,9 на сто, и транспорта – с 5,6 на сто.

Намаление на броя на обявените несъстоятелности е регистрирано в търговията – с 3,4 на сто, и във финансовия сектор – с 0,7 на сто.