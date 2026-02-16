Живот като в романтичен филм: Йоанна Темелкова избяга в чужбина (СНИМКИ)

След като актрисата Йоанна Темелкова изненада почитателите си с новината, че приключва с актьорството, онлайн започнаха да се носят слухове, че тя ще започне нов живот в чужбина. Сред най-споменаваните дестинации, на които се предполагаше, че ще се премести заедно със семейството си, бе Испания. Именно оттам Темелкова показа няколко впечатляващи кадъра, чрез които намекна за бъдещето си. А то изглежда, че ще е като от романтичен филм - пълно с любов, приключения и споделени щастливи моменти с най-близките.

Щастието да бъде себе си и с любимите си хора

Това личи и от надписа към поста ѝ в Instagram и Facebook - "Там където…", кратко послание, допълнено с хаштагове като "семейство", "заедно", "винаги" и препратка към идеята, че е важно да се радваме на живота и да бъдем себе си.

Първата снимка, която Йоанна избира за публикацията си, е на нейния любим Мартин Гяуров, сина им и техните кучета- емоционален момент на фона на красивия залез край морето.

На следващата снимка виждаме само едно от кучетата край морето - още един специален момент, уловен сред морската идилия.

Третата снимка включва портокалово дърво - кадър, който просто впечатлява с пъстрота и усещане за красота.

На последната снимка Темелкова позира за селфи от тераса до саксия с маргаритки, а широката усмивка на лицето ѝ издава колко щастлива всъщност е тя.

Зад нея се разкрива очарователна гледка към тясна калдъръмена с бели къщи и камбанария - типична атмосфера на малък испански град.

По-късно Темелкова качи още една вълнуваща и романтична снимка с Мартин. "Да живее любовта!", е най-точното описание.

Засега звездата от "Под прикритие" не е издала точно място, на което е избягала със семейството си. Дали е за постоянно в чужбина, или в момента е само на екскурзия, също не уточнява.