Етиопия откри най-голямата ВЕЦ в Африка

09 септември 2025, 16:56 часа 326 прочитания 0 коментара
Етиопия откри най-голямата ВЕЦ в Африка, която ще осигури енергия на милиони етиопци, докато създава напрежение в региона заради разногласията си с Египет, намиращ се по течението на реката, съобщи БТА.

Като втората по население държава на континента с над 120 милиона жители, Етиопия възприема огромния язовир "Възраждане", изграден за 5 милиарда долара на приток на река Нил, като ключов елемент за своите икономически амбиции.

Производството на електроенергия от язовира постепенно нараства след пускането на първата турбина през 2022 г. и вчера достигна максималния си капацитет от 5150 мегавата. Това го нарежда сред 20-те най-големи водноелектрически централи в света и мощността му е около една четвърт от тази на язовира "Трите клисури" в Китай.

