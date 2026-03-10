Ормузкият проток и цената на горивата: Поскъпване от 200% притеснява Петролната ни асоциация

Най-важното нещо е колко време ще остане затворен Ормузкия проток. Когато има яснота какво ще се случи с този канал, тогава ще има яснота какъв ще е курсът на суровия петрол. Цената на горивата известно време ще се задържи висока. Това заяви председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев пред bTV. Още: Петролът заши звучен шамар на повтарящия "само глупаците мислят различно" Тръмп (ВИДЕО)

Пазарът се чуди какво се случва

Снимка: Getty images

Според Светослав Бенчев всичко зависи как ще тръгне цената на суровия петрол и дали няма да стигне до 200% поскъпване (бел. ред. - остана леко неясно дали Бенчев нямаше предвид 200 долара за барел. Сега цената е над двойно по-ниска - ОЩЕ: Пинг-понг: Невероятен и абсурден завой в цената на петрола). Впоследствие обясни и какво може да направи държавата, за да не се стигне до масово увеличение цената на горивата. "Не знам какво може да направи държавата в момента, защото няма място накъде да отиде. Може да се помисли за някакъв вид намаляване на ДДС, но колко ще бъде то, трябва да бъде преценено, както и да се помисли как това ще се отрази на държавния бюджет", каза той.

Бенчев посочи още, че пазарът на горивата се чуди накъде да отиде и какво да направи. Пазарът се чуди какво точно ще се случи, допълни той.

Според него в Европа държавите не са подготвени за кризите с горивата. Има добри идеи, които се предлагат, но те не се реализират, коментира Светослав Бенчев. Като даде пример, че не сме направили голямо обединение от държави, които да поръчват природен газ, както и да се сключват международни договори.

