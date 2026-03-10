Правителството на Гюров:

Цената на петрола и днес е нестабилна заради войната в Близкия изток

10 март 2026, 10:01 часа 282 прочитания 0 коментара
Цената на петрола и днес е нестабилна заради войната в Близкия изток

Цената на петрола се понижава в сутрешната търговия днес, но след като в предходната сесия достигна тригодишен максимум.  Поевтиняването бе в следствие на прогнозите на президента на САЩ Доналд Тръмп за скорошен край на войната в Близкия изток, които временно успокоиха страховете за световното предлагане на суровината, предаде Ройтерс. В по-ранната сесия вчера и двата референтни сорта загубиха по 11 на сто, но след това възстановиха част от загубите.

Цените

Фючърсите на сорта Брент от Северно море, който е референтен за Европа, отстъпиха 4,17 долара или 4,2 на сто до 94,79 долара за барел.

Пинг-понг: Невероятен и абсурден завой в цената на петрола

Американският лек суров петрол поевтиня с 3,81 долара или 4 на сто до 90,96 долара за барел.

Президент Доналд Тръмп коментира, че обмисля САЩ да превземат Ормузкия проток и да осигурят безопасно плаване на танкерите от там. Тръмп заплаши Иран, че ще бъде ударен "20 пъти по-силно", ако пречи на търговията с петрол и газ през протока.

Тръмп каза още, че войната на практика е свършила защото Иран бил поставен на колене и "военно нищо не им е останало".

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снощи Тръмп проведе и телефонен разговор с руския диктатор Владимир Путин, като е възможно една от темите да е била охлабване на американските санкции срещу руския петрол.

Тръмп: Иран искаше да разработи ядрено оръжие, Путин остана впечатлен от нашата операция (ВИДЕО)

Също така се появи и информация, че Г-7 може да отвори стратегическите си резерви от петрол и горива, което повлия за тенденцията на успокоение на пазарите.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Доналд Тръмп петрол Ормузки проток цена на петрола война Иран
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес