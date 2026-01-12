Ползи и щети от споразумението ЕС–Меркосур: Мнението на бивш земеделски министър

Преговорите по това споразумение продължават вече близо 25 години, именно защото подобни договори носят както ползи, така и сериозни щети за отделни сектори. Това мнение изрази бившият министър на земеделието и съветник на президента Явор Гечев в ефира на Нова телевизия относно споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и страните от Меркосур, което предизвика сериозен дебат у нас.

"За" и против

Той обясни, че споразумението предвижда безмитен внос в ЕС на до 99 000 тона годишно говеждо месо, 180 000 тона птиче месо и 25 000 тона свинско месо. Според него това ще изкриви пазара, тъй като европейските земеделски производители са обект на значително по-строги екологични изисквания.

Гечев подчерта, че Европейският съюз гледа на споразумението предимно от потребителска гледна точка, но в същото време "връзва ръцете" на земеделските производители. Той допълни, че в последните 4–5 години ЕС отчита най-големия брой фалити на фермери в историята си.

Рисковете, според Гечев, е и предвидения внос на около 200 000 тона етанол годишно, а страната ни е сериозен производител на спирт. "Подобна мярка би имала негативен ефект върху сектора", каза той.

Противоположни позиции по темата изрази финансовият анализатор Преслав Райков. Според него споразумението е изключително полезно както за българската, така и за европейската икономика.

Райков изрази мнение, че Меркосур не представлява заплаха за европейското земеделие, като отбеляза и факта, че Украйна вече е част от европейския земеделски пазар. Според него основните печеливши ще бъдат индустриалната промишленост, преработвателният сектор и фармацевтичната индустрия.

"Българската промишленост ще има възможност да изнася машини, съоръжения и услуги към пазари, в които индустриалното производство тепърва се развива", заяви още той. Автомобилостроенето също ще бъде сред секторите, които ще се възползват от споразумението, а ползите ще се разпределят в мащаба на цяла Европа.