На прага на унищожението: Българските фермери ще протестират в Страсбург срещу Меркосур

Българските земеделски производители искат споразумението "Меркосур" да бъде отхвърлено или преразгледано. Това заяви Илия Проданов - председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите и на Българската аграрна камара.

Проданов допълни, че секторът е готов на протести на най-високо ниво.

"Ще участваме в общоевропейския земеделски протест на 20 януари в Страсбург срещу предстоящото подписване на Споразумението между ЕС с търговския блок Меркосур. Няма да бъдем само зърнопроизводителите, другите колеги също са достатъчно засегнати. Днес ще проведем заседание на УС на Камарата и предполагам, че повечето браншове ще бъдат представени на 20 януари", заяви той.

Още: Ползи и щети от споразумението ЕС–Меркосур: Мнението на бивш земеделски министър

"Искаме това споразумение да не бъде одобрено от парламента до момента, в който земеделските производители не са спокойни за своето бъдеще", категоричен бе той.

Мъгла и липса на информация

Според Проданов на този протест земеделците няма да настояват за средства, а за това споразумението с Меркосур да не бъде одобрено или ако се стигне до това, да бъде преразгледано.

"Защо не се направи нужното земеделските производители да бъдат достатъчно осведомени за това какво присъства в това споразумение? Никой не си направи труда през тези последни 25 години, откакто това споразумение се подготвя, да направи срещи със земеделските производители, да обясни защо е нужно споразумението, какви са защитните механизми за земеделието - нищо от това не се е случило. Продължаваме да търсим такава информация", споделя той.

Още: Страните от ЕС дадоха зелена светлина на спорното споразумение с Меркосур

По думите му фермерите не срещат съдействие и от страна на българските институции

"Имаме изпратени писма и към евродепутатите ни, и към ЕК, и към Министерството на икономиката. Нямаме срещи с Министерството на икономиката. Никой не ни е потърсил от там, нито е дал позицията на България. Нямаме никаква обратна връзка. Всичко се случва на тъмно за българските производители", заяви Проданов.

Източник: Getty Images

Атака срещу българската защита на споразумението

"Няма как български евродепутат да обяснява как това споразумение е полезно за цяла Европа, стъпвайки на факти, които са абсурдни, обяснявайки колко процента е земеделието в това споразумение, при положение, че използвайки данни, че Украйна произвеждала повече зърно от всички страни от Южна Америка, а само Аржентина произвежда повече пшеница от Украйна през последната година - показва каква абсолютна неинформираност има при взимането на решения от българските евродепутати в Брюксел", коментира Проданов относно думите на евродепутата Илия Лазаров, според който сделката е много добра и няма логика за такава яростна съпротива.

Още: Меркосур: ЕС внася торове от трети страни без данък, искат ниски прагове на чуждата продукция

"Ако бъдат унищожени производителите в Европа на телешко и птиче месо, какво се случва с пазара на другите стоки, които тези индустрии консумират? Къде отива конкуренцията? Да не говорим за вноса на зърно, царевица, соя от страните от Южна Америка, които междувременно произвеждат и ГМО продукция. Кой ще контрилира дали всички тези стоки не са генно модифицирани, да отговарят на всички изисквания на ЕС? Всичко това е една голяма мъгла. Никаква комуникация не е проведена със земеделския бранш", категоричен бе той пред БНР.

Несигурност в защитните клаузи, фалити в бранша

Според Проданов европейските земеделски производители в последните години са се нагледали на предпазни и защитни клаузи. И допълни, че същите клаузи, и дори по-жестоки, действат и за Украйна. Според него обаче ефект няма.

"Не може да очакваме някакви защитни клаузи, евентуално задействащи се след определени въздействия върху пазара, да постигнат някакъв ефект. В момента цената на пшеницата на световните борси е по-ниска от преди повече от 10-15 години. Никой не си дава сметка от българските евродепутати и въобще в цяла Европа какво се случва със земеделските производители в Съюза. Ние сме на прага на унищожението. Над 35-40% от фермите в Европа са изчезнали за 5 години. Ако още 5 години продължаваме по същата линия, ние ще останем без земеделски производители", заяви той.

Още: Заплахата Меркосур: Фермерите искат защитени цени, кооперативи и край на лобитата

По думите му от страна на ЕК няма отстъпки. "Има политически договорки и игри между държавите и Комисията и споразумение беше одобрено на Съвета с минималното нужно", допълни той.