Европейската комисия одобри държавна помощ за енергоемките дружества в България

16 април 2026, 15:08 часа 197 прочитания 0 коментара
Европейската комисия (ЕК) съобщи днес, че одобрява искането на България за осигуряване на временна държавна помощ за енергоемките дружества. ЕК  отбеляза, че помощта е свързана с реинвестиране на половината получена помощ в мерки за намаляване на въглеродното замърсяване. Предвижда се нашата страна да осигури 334 милиона евро в следващите три години. Ще могат да се възползват и дружества, застрашени от необходимостта да преместят производствата си извън ЕС заради високите изисквания за опазване на околната среда.

Поне 50 на сто от помощта - за нови или модернизирани активи

Според оценката на ЕК държавната помощ цели да се запази икономическата жизнеспособност на засегнатите дружества и тя отговаря на условието намалената цена на тока за тях да бъде най-малко 50 евро/МВтч. Дружествата, получили подкрепа, ще бъдат задължени да инвестират поне 50 на сто от помощта в нови или модернизирани активи, за да намалят разходите за електроенергийната мрежа, без да увеличават използването на изкопаеми горива.

Мярката ще се прилага със задна дата - от 1 юли 2025 г., до 30 юни 2028 г. и България ще изплаща помощта чрез доставчици на електроенергия с намаление на месечните сметки.

ЕК припомня, че миналата година прие решение, което създаде възможност за прилагане на мерки за ускорено внедряване на възобновяема енергия и на нисковъглеродни горива, като държавите от ЕС могат да създават условия за инвестиции във всички възобновяеми енергийни източници, както и за съхранение на енергия, с опростени тръжни процедури. Те могат да подкрепят инвестиции за намаляване на зависимостта от вноса на изкопаеми горива. Тези мерки може да бъдат свързани с електрификация, енергийна ефективност и преминаване към "чист“ водород.

Пламен Иванов Отговорен редактор
