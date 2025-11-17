Студио Actualno:

Европейската комисия отпусна милиони на България за автомобилни зарядни станции

17 ноември 2025, 14:52 часа 284 прочитания 0 коментара
Европейската комисия (ЕК) съобщи днес, че е одобрила общо 70 проекта в Европейския съюз (ЕС) на стойност над 600 милиона евро, насочени към развитието на алтернативни горива и намаляване на замърсяването от автомобилите. Данните показват, че България ще участва в два от тези проекти, като ще получи средства за осигуряване на зарядни станции за електрически леки и тежкотоварни автомобили.

Проектите

По единия от проектите на ЕК България и Румъния общо ще получат 7,86 млн. евро за 88 зарядни станции за камиони с мощност от поне 150 КВтч и 87 станции с мощност по 350 КВтч, разположени на 25 места.

По друг проект на ЕК за 7,38 млн. евро нашата страна ще получи средства заедно с Хърватия и Полша за изграждане на общо над 200 зарядни станции. Предвижда се у нас да бъдат създадени 23 зарядни станции по продължение на Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T).

ЕС работи за завършване на основната част от TEN-T с най-важните връзки между големите градове до 2030 г., а разширената основна мрежа - през 2040 година.

Очаква се всички региони на ЕС да имат връзка с основната мрежа на TEN-T до 2050 година.

