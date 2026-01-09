Бивш футболист на Челси разтърси: Остават ми няколко дни живот

Преминалият през юношеската школа на Челси - Ламиша Мусонда, разтърси футболната общественост с емоционална публикация в социалните мрежи. Някогашният белгийски национал в селекцията до 21 години разкри, че неговото здравословно състояние е критично, и вероятно му остават няколко дни живот. 33-годишният Ламиша не може да се похвали с богата кариера в мъжкия футбол. Играл е за Мехелен, Лагостера, Паламос и Мазембе.

Тежка болест събаря бивш играч на Челси

„Разбирам, че ми остават само няколко дни живот и в същото време осъзнавам колко много хора бяха до мен – винаги ще ценя тези спомени. Животът е труден, но все още има толкова много красота наоколо. Животът е съставен от възходи и падения и никой не може наистина да разбере болката, с която се сблъскваш. Последните две години бяха особено трудни и изтощителни за мен", започва той.

"С голяма тъга ви съобщавам, че се боря за здравето си – ето защо отсъствах от социалните медии толкова дълго. Трябваше да приема горчивата истина: състоянието ми е критично и сега се боря за живота си. Вашата подкрепа и молитви биха били истинска утеха за мен през това време. Аз и семейството ми водим тази битка и няма да се откажа до последния си дъх. Имах прекрасна младост и все още имах толкова много да направя. Бих искал много лично да благодаря на толкова много хора. И фактът, че няма да получа тази възможност, ме натъжава“, написа Мусонда. Неговият по-малък брат Чарли Мусонда-младши направи малко по-успешна кариера, като игра за Бетис, Селтик, Витес и Леванте.

