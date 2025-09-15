Глобално споразумение за прекратяване на вредните субсидии за рибарство подписаха 166 държави

В сила влезе глобално споразумение за рибарството, което забранява най-вредните субсидии за сектора и има за цел да защити свръхуловните запаси в световния океан. Документът беше договорен от членовете на Световната търговска организация (СТО) в Женева, предаде БТА.

Споразумението предвижда забрана на субсидиите за флоти, които допринасят за незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, както и за нерегулирания дълбоководен риболов.

По данни на Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО) 35,5 на сто от повече от 2500 изследвани рибни запаси в света са свръхулов. Според проучване, публикувано през 2019 г. в списание "Марин Полиси", субсидиите за рибарство тогава са възлизали на 35 милиарда долара годишно, като 22 милиарда долара от тях са били предназначени за увеличаване на риболовния капацитет. Най-големи субсидиращи държави са били Китай, Европейският съюз, САЩ, Южна Корея и Япония.

Споразумението влезе в сила, след като беше ратифицирано от две трети от 166-те страни членки на СТО. Сред най-новите държави, които се присъединиха, са Бразилия, Виетнам, Кения, Тонга, Оман и Мали. ЕС, Китай и САЩ също подкрепиха договора, но Индия и Индонезия – страни с големи риболовни флоти – все още не са се присъединили.

