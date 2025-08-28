С нови катери ще контролират риболова в Черно море

Нови и съвременни патрулни лодки ще подпомагат ефективния контрол в рибарството и ще допринесат за опазването на морските ресурси, съобщават от Областния информационен център във Варна. Те ще бъдат закупени по проект, финансиран от Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. Общата му стойност е 2 915 784,69 лева. Бенефициент е Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА).

През миналата година изпълнителният директор на агенцията д-р Николай Георгиев съобщи пред БТА, че ИАРА ще търси пари по европейските фондове за високопроходими автомобили и катери, които да ползва в морето и по река Дунав.

С европейските средства агенцията ще бъде оборудвана със седем патрулни плавателни средства - три с обща дължина на катера минимум 5,80 до 6 метра и три с дължина от 8,2 до 8,5 метра. В комплект с тях ще има колесари, осигуряващи мобилност, широкообхватност и оптимизация на разходите както за придвижване, така и за зимно съхранение на лодките. Ще бъде доставен и плавателен съд с размер от 10 до 11,5 метра, който ще има район на плаване до 20 морски мили.

Към края на календарната 2018 г. ИАРА е разполагала с три патрулни катера, предоставени за обезпечаването на контролните дейности по море на териториалните звена по крайбрежието на българското Черноморие - Бургас, Варна и Добрич. Към момента агенцията има плавателен съд само с размер 7,5 метра. Незадоволителното му техническо състояние по никакъв начин не способства за осъществяване на контролните функции на ИАРА.

Към началото на миналата година риболовният флот на България е от 1857 плавателни съда, 95 процента от тях са с дължина до 12 метра. Това прави използването на старите патрулни катери неефективно, рисковано, в конкретни случаи дори невъзможно.

С изпълнението на проекта и доставката на новото оборудване се очаква да бъде осигурен по-добър мониторинг и устойчиво управление на рибните ресурси в Черно море. Изпълнението ще продължи до 19 май 2028 година.

