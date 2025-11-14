Горящото руско пристанище Новоросийск веднага се отрази на цената на петрола

Цените на петрола скочиха с около 2 на сто в днешната последна за седмицата търговия в Азия. Опасенията за доставките се засилиха, след зрелищната украинска атака срещу най-голямото руското черноморско пристанище Новоросийск, коментира Reuters - Освен всичко друго, украинскара операция е нанесла поражения на кораб в пристанището, трима души от екипажа му са ранени - Още: Киев гори, Новоросийск - също. 216 украински дрона, но руска ПВО изглежда порази най-голямото черноморско руско пристанище (ВИДЕО)

Фючърсите на европейския сорт петрол "Брент" (Brent) поскъпнаха с 1,24 долара или 1,97 на сто до 64,25 долара за барел към 05:15 часа българско време. Американският лек суров петрол се търгуваше на цена 59,94 долара за барел, което е повишение с 1,25 долара или 1,13 на сто. С други думи, влияние има, но още няма рязка промяна и тенденция.

"Украинските атаки с дронове срещу пристанището в Новоросийск предизвикаха нови опасения за прекъсване на доставките на петрол, тъй като пристанището е вторият по големина център за износ на петрол в Русия и се случва след продължителна атака в Туапсе преди по-малко от две седмици. Размерът на щетите все още не е известен, но ако тенденцията на ескалация продължи, ще последва ограничаване на доставките както на суров петрол, така и на петролни продукти, изнасяни от Русия", заяви Джун Го, старши анализатор на петролния пазар в Sparta Commodities.

От началото на седмицата Brent-ът отбеляза поскъпна 0,94 на сто, а американският лек суров петрол - с 0,28 на сто.

Междувременно американската Администрация за енергийна информация (EIA) съобщи за по-голямо от очакваното увеличение на запасите от суров петрол в САЩ през миналата седмица, докато запасите от бензин и дестилати са спаднали. Запасите от суров петрол са се увеличили с 6,4 милиона барела до 427,6 милиона барела през седмицата, приключила на 7 ноември, каза агенцията, предаде БТА.

Още: Цената на петрола пое приятен курс и изглежда ще е така дълго време