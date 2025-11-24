Студио Actualno:

Гърция активира ключов газов проект в региона

24 ноември 2025, 10:04 часа 271 прочитания 0 коментара
Мрежата за дистрибуция на природен газ в района на северния гръцки град Верия вече е активна. Новината съобщи операторът на газоразпределителна мрежа за регион Атика Enaon EDA от Italgas Group. От съобщението стана ясно още, че първите домакинства вече са свързани, съобщи Атинско-Македонска информационна агенция. Главният изпълнителен директор на Enaon EDA - Франческа Дзаниноти, запали символично пламъка на природния газ, което се случи на официална церемония.

Търсенето на присъединяване към разпределителната мрежа във Верия е особено високо, тъй като са подадени над 1000 заявки от потребители и вече са подписани близо 265 договора за присъединяване. Очаква се до 2030 г. да бъдат обслужвани около 2700 потребители, включително домакинства, фирми и промишлени предприятия. Трябва също да се отбележи, че в контекста на съфинансирания проект няма такса за присъединяване за всички битови и търговски потребители.

Подробности за проекта

Проектът за развитие на разпределителна мрежа за природен газ във Верия и Янина е на стойност 7,6 милиона евро и се съфинансира от Enaon, гръцката държава и Европейския съюз.

Досега са завършени 25 км от 40 км мрежа за ниско и средно налягане, като се очаква останалата част да бъде завършена през 2026 г. Голяма част от мрежата вече е активирана, като над 100 потребителски връзки са завършени и продължава изграждането на нови. ОЩЕ: Появи се нов източник на природен газ за Европа

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Гърция природен газ Северна Гърция
