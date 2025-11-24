"Взимат по 100 лв. от работещите хора": Васил Велев недоволен от Бюджет 2026, предупреждава за протести

Има голямо напрежение и ще има протест, оглавен от работодателите. Причината е, че управляващите не искат да направят предложение от бизнеса промени в Бюджет 2026. Този бюджет се оценява като несправедлив към 2 млн. работещи българи, бюджет, който ни заробва - всеки ден дългът нараства с 60 млн. лв. От едно работещо семейство ще се вземат по 100 лв. на месец и то ще задлъжнее с 500 лв. заради по-високите осигуровки. Хората се чувстват излъгани, защото беше обещавано, че няма да се вдигат данъци и осигуровки, а сега тежестта върху хората расте. Това коментира председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев в ефира на Нова телевизия.

Напрежението расте

Велев коментира, че всичко това е заради увеличенията в бюджетната сфера. И обясни, че те настояват там заплатите да се увеличат с 5%, а не с двуцифрени числа, както и издръжката им да се увеличи само с размера на инфлацията, а не повече и да се намалят с 3% инвестициите, заложени в бюджета.

"Само тези няколко неща са достатъчни, за да компенсират по-малкото приходи и това не е късно да стане и настояваме да стане. Така че апелираме към протести", каза Велев.

Изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов заяви в ефира на bTV, че няма единно становище на работодателите за протест, но АИКБ е радикално настроена и иска да протестира. Протестите, според него, не са ефективна форма на разговор с властта. "Не бихме искали да предизвикаме политически трус, смяна на правителството, защото ни предстои "една голяма парична реформа" - влизането в еврозоната", каза той.

Икономистът на КНСБ Любомир Костов също посочи, че синдикатите са недоволни от бюджета, защото има държавни служби с чисти заплати от под 1300 лева. Затова трябват още пари - Костов заговори пред bTV за няколко десетки милиони. И увери, че синдикатите защитават членовете си, когато има нужда, независимо кой е на власт и определя протестите им за политически.

Икономистът Васил Караиванов заяви, че протестът, който е на улицата, не е най-страшният. „Протестът започна с това, че хората си изтеглят авоарите от България. Според последната статистика дъщерни компании са изнесли около милиард евро като заеми от компаниите майки в България“, посочи той.

Парите няма да се задържат в България - това е тихия опасен протест. Хората, които имат спестени пари, все повече инвестират навън, а не у нас, обясни Караиванов.