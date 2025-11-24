Курортите в очакване: След летния, идва ли и и най-успешният зимен сезон?

След като стана ясно, че летен сезон 2025 г. е бил най-успешният след пандемията, браншът насочи вниманието си и към зимния, за който очакванията и разчетите са също толкова оптимистични.

Очакваме устойчивата положителна тенденция да продължи, заяви заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева.

Министерството на туризма организира родица работни срещи, посветени на подготовката и цялостната оценка на готовността на курортите за предстоящия зимен сезон, съобщиха от ведомството.

Нова визия за зимния туризъм

Считаме, че 2025 г. е преломна година, не само заради статистическите данни, но и защото реализира нова визия за развитието на туристическата индустрия, посочи Георгиева.

Целта на срещите беше да бъдат идентифицирани ключовите предизвикателства и да бъдат предложени работещи решения, гарантиращи модерна, конкурентна и безопасна зимна туристическа среда.

Бяха обсъдени въпроси, свързани със засилването на контрола върху безопасността на ски пистите, предприетите мерки за пожарната безопасност, включително поддържане на просеки и осигуряване на достъп за спасителни екипи, необходимостта от модернизиране на инфраструктурата чрез изграждане и на нови лифтове, обновяване на енергийните и водните системи в курортите и други, предаде БТА.

Източник: Пампорово АД

"Трябва да влезем подготвени в новия сезон"

"Целта е да влезем подготвени в предстоящия зимен сезон с ясни ангажименти", заяви министър Мирослав Боршош.

Според него е нужна смела и дългосрочна визия за развитието на зимния туризъм у нас. Сътрудничеството и координацията между институциите и туристическия сектор ще доведе до реални подобрения, допълни той.

"Стремим се да изградим бъдеще - планински туризъм, който задържа кадри, привлича инвеститори, опазва природата и предлага преживявания на световно ниво", посочи той.

В дискусиите участваха, представители на туристическия бизнес и концесионери от зимните курорти Пампорово, Банско, Боровец и Витоша, областни управители и кметове от общините Смолян, Самоков, Банско, Разлог, както и други държавни институции.

Очакват силен зимен туристически сезон