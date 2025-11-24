Войната в Украйна:

Курортите в очакване: След летния, идва ли и и най-успешният зимен сезон?

24 ноември 2025, 08:59 часа 442 прочитания 0 коментара
Курортите в очакване: След летния, идва ли и и най-успешният зимен сезон?

След като стана ясно, че летен сезон 2025 г. е бил най-успешният след пандемията, браншът насочи вниманието си и към зимния, за който очакванията и разчетите са също толкова оптимистични.

Очакваме устойчивата положителна тенденция да продължи, заяви заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева.

Министерството на туризма организира родица работни срещи, посветени на подготовката и цялостната оценка на готовността на курортите за предстоящия зимен сезон, съобщиха от ведомството.

Още: Искат туристическият сезон по морето да почва през април

Нова визия за зимния туризъм

Считаме, че 2025 г. е преломна година, не само заради статистическите данни, но и защото реализира нова визия за развитието на туристическата индустрия, посочи Георгиева.

Целта на срещите беше да бъдат идентифицирани ключовите предизвикателства и да бъдат предложени работещи решения, гарантиращи модерна, конкурентна и безопасна зимна туристическа среда.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Бяха обсъдени въпроси, свързани със засилването на контрола върху безопасността на ски пистите, предприетите мерки за пожарната безопасност, включително поддържане на просеки и осигуряване на достъп за спасителни екипи, необходимостта от модернизиране на инфраструктурата чрез изграждане и на нови лифтове, обновяване на енергийните и водните системи в курортите и други, предаде БТА.

Източник: Пампорово АД

Още: Без внос на работна ръка няма да минем: Евтим Милошев за проблемите в туризма

"Трябва да влезем подготвени в новия сезон"

"Целта е да влезем подготвени в предстоящия зимен сезон с ясни ангажименти", заяви министър Мирослав Боршош.

Според него е нужна смела и дългосрочна визия за развитието на зимния туризъм у нас. Сътрудничеството и координацията между институциите и туристическия сектор ще доведе до реални подобрения, допълни той.

"Стремим се да изградим бъдеще - планински туризъм, който задържа кадри, привлича инвеститори, опазва природата и предлага преживявания на световно ниво", посочи той.

Още: Британско издание рекламира Боровец като най-добрата ски дестинация в Европа

В дискусиите участваха, представители на туристическия бизнес и концесионери от зимните курорти Пампорово, Банско, Боровец и Витоша, областни управители и кметове от общините Смолян, Самоков, Банско, Разлог, както и други държавни институции.

Очакват силен зимен туристически сезон

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
Туризъм зимен туризъм зимни курорти ски курорт ски курорти
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес