Войната в Украйна:

Гърция: Влизат в сила строги изисквания за имотите, отдавани с краткосрочен наем

26 септември 2025, 11:50 часа 334 прочитания 0 коментара
Гърция: Влизат в сила строги изисквания за имотите, отдавани с краткосрочен наем

От 1 октомври в Гърция влизат в сила строги разпоредби, които регулират имотите, които се отдават под наем краткосрочно (обикновено на туристи чрез платформи от типа на "Еърбиенби" (Airbnb), съобщават гръцките медии. "Свършват дните, в които всеки, който искаше да допълни дохода си, превръщаше за една нощ каквато руина има под ръка (складови помещения, мазета) в "жилище кукличка", както пише в обявата си", се казва в репортаж на телевизия Скай.

Според новите предписания имотът за краткосрочен наем трябва да бъде предназначен да изпълнява основната функция на сградата, т.е. да е жилищен. Такива помещения са спални, дневни, кухни, кабинети. Те трябва да имат светла височина от поне 2,5 м.

Не могат да се отдават с краткосрочен наем проходи, коридори, преддверия, стълбища, санитарни помещения, работилници, складове, гаражи или помещения за отглеждане на животни.

Още: Олигархът, издирван за кражбата на века в Молдова, най-сетне беше екстрадиран (ВИДЕО)

Освен това имотът трябва да е законен, т.е. да разполага с разрешение за строеж и да е урегулиран според градоустройственото законодателство.

Правилата регламентират подробно също така изискванията за осветлението на помещенията, за климатизацията им, противопожарните изисквания.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Собствениците на имотите са длъжни да разполагат за тях и със застраховка гражданска отговорност. Те трябва да осигурят на наемателите си освен това аптечка и телефонен указател с телефони за спешни случаи.

Глобата за нарушителите е 5000 евро. При повторно нарушение тя се удвоява и достига 10 хиляди евро, а от третото нарушение размерът ѝ става 20 хиляди евро.

Още: Вълци притесняват хората на Халкидики

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
имоти Наеми Гърция информация 2025
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес