Гърция: Влизат в сила строги изисквания за имотите, отдавани с краткосрочен наем

От 1 октомври в Гърция влизат в сила строги разпоредби, които регулират имотите, които се отдават под наем краткосрочно (обикновено на туристи чрез платформи от типа на "Еърбиенби" (Airbnb), съобщават гръцките медии. "Свършват дните, в които всеки, който искаше да допълни дохода си, превръщаше за една нощ каквато руина има под ръка (складови помещения, мазета) в "жилище кукличка", както пише в обявата си", се казва в репортаж на телевизия Скай.

Според новите предписания имотът за краткосрочен наем трябва да бъде предназначен да изпълнява основната функция на сградата, т.е. да е жилищен. Такива помещения са спални, дневни, кухни, кабинети. Те трябва да имат светла височина от поне 2,5 м.

Не могат да се отдават с краткосрочен наем проходи, коридори, преддверия, стълбища, санитарни помещения, работилници, складове, гаражи или помещения за отглеждане на животни.

Освен това имотът трябва да е законен, т.е. да разполага с разрешение за строеж и да е урегулиран според градоустройственото законодателство.

Правилата регламентират подробно също така изискванията за осветлението на помещенията, за климатизацията им, противопожарните изисквания.

Собствениците на имотите са длъжни да разполагат за тях и със застраховка гражданска отговорност. Те трябва да осигурят на наемателите си освен това аптечка и телефонен указател с телефони за спешни случаи.

Глобата за нарушителите е 5000 евро. При повторно нарушение тя се удвоява и достига 10 хиляди евро, а от третото нарушение размерът ѝ става 20 хиляди евро.

