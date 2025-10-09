И овцевъдите поискаха оставката на земеделския министър

Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) поиска оставките на земеделския министър Георги Тахов и директора на БАБХ Светлозар Патарински. Причината е в бездействие, отлагане и противоречиви сигнали към фермерите относно овладяването на епидемията от шарка по овцете и козите.

По-рано днес оставката на Тахов бе поискана и от Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ).

Според НОКА министър Георги Тахов и изпълнителния директор на БАБХ Светлозар Патарински, подвежда правителството, народните представители, обществото и най-вече фермерите, като:

• представят непълна, неверна или манипулативно подбрана информация за разпространението на болестта и прилагането на зонална ваксинация;

• изопачават икономическите последици от бездействието си спрямо фермерите и бюджета;

• внушават несигурност и страх, вместо да гарантира научно обоснована, навременна и справедлива епизоотична политика;

• не изпълняват задължението си да представят ясен анализ на щетите от епидемията и възможностите за компенсаторни механизми

От НОКА призовават и за незабавно изслушване в ресорната земеделска комисия на научната общност и ветеринарната гилдия, представяне на публичен анализ за платени и предстоящи компенсации за евтаназирани животни; щети от невъзможност за пашуване; рискът от допълнителни загуби при бездействие; разходите по почистване и дезинфекция;

Също така НОКА иска официална позиция на МЗХ и БАБХ относно ефективността и безопасността на наличните ваксини, в т.ч. от Турция и Йордания.