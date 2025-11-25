Какво ще се случи с цените на имотите след въвеждане на еврото: Изненадваща прогноза

През последните години цените на жилищата у нас нарастваха с двуцифрени темпове, движени от силното търсене и очакванията за въвеждането на еврото. След присъединяването към еврозоната тази "спешност“ при купувачите се очаква да намалее и пазарът постепенно да започне да се забавя. Това се посочва в прогноза на портала за недвижими имоти Zimoti.com. Освен това се очаква постепенно повишаване на данъчната тежест върху имотите, което може да увеличи натиска върху цените.

Предлагането на имоти ще се увеличи

"Очаквам разликата между цените, на които продавачите искат да продадат, и тези, които купувачите са готови да платят, да намалее, тъй като в момента, на прага на еврозоната, има значително разминаване. Досега наблюдавахме засилено търсене и ограничено предлагане на имоти. През 2026 г. вероятно предлагането на имоти ще се увеличи, тъй като много собственици, които изчакваха въвеждането на еврото, за да продават, ще излязат на пазара. В този контекст се очаква цените да не растат вече с двуцифрени темпове, а с около 5-10 на сто на година", коментира Ирина Цанова, изпълнителен директор на Zimoti.com.

С присъединяването на България към еврозоната се очаква постепенно повишаване на данъчната тежест върху недвижимите имоти. Подобна промяна вероятно също ще доведе до увеличение на предлагането, тъй като някои собственици ще предпочетат да продадат, се казва още в прогнозата.

От страна на банките също се очакват промени, тъй като те ще трябва да се съобразят с новите регулации на Европейската централна банка. Това вероятно ще доведе до леко повишение на лихвените проценти по ипотечните кредити. За сравнение средната лихва в еврозоната в момента е около 3,3 процента, докато в България тя е приблизително 2,4 на сто.

Ключов момент за бъдещата лихвена политика е изборът на индекс, с който ще бъдат обвързани кредитите. Над 80 на сто от ипотечните заеми у нас са свързани с индекси, базирани на депозити в лева - формула, която ще отпадне с въвеждането на еврото. Пред банките стои стратегическо решение дали да преминат към международния индекс Euribor, който се влияе от външни фактори, или да създадат местен индекс, базиран на депозити в евро в България. Ако бъде избран местен индекс, лихвите ще останат по-близки до реалностите на българския пазар, посочват от портала.

В дългосрочен план пазарът на имоти ще се ориентира от бърз растеж към устойчиво развитие и качество. Купувачите ще стават по-внимателни и ще поставят акцент върху добрата локация, енергийната ефективност и финансовата сигурност.