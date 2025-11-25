ЕБВР: Застаряването ще убие икономиката, трябва да се работи по-дълго

Застаряващото население ще окаже пагубен ефект върху икономическия растеж в много държави. Нито една от демографските политики не е популярна, но мерки трябва да бъдат предприети незабавно.

Това са изводите в доклад по темата на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), предаде Ройтерс.

Държавите трябва да действат сега, защото иначе повсеместното застаряване на населението ще доведе до хаос върху дългосрочните им икономически перспективи, предупреждава ЕБВР.

Още: България застарява: нови данни за хората на 65+ потвърждават тенденцията

Възрастните хора намаляват растежа на БВП

Застаряващото население вече е започнало да се отразява негативно на икономическия растеж в някои страни, се казва в доклада. В развиващите се европейски държави (от Централна и Източна Европа) се очаква спадът в дела на хората в трудоспособна възраст да намали годишния растеж на БВП на глава от населението средно с почти 0,4 процентни пункта между 2024 и 2050 г.

"Още днес демографията ерозира растежа на жизнения стандарт и ще бъде пречка за растежа на БВП в бъдеще", коментира главният икономист на ЕБВР Беата Яворчик, цитирана от БНР.

Посткомунистическите страни "остаряват, преди да забогатеят", допълни тя. По официални данни средната възраст достига 37 години във време, когато средният БВП на глава от населението е 10 000 долара. Това е 1/4 от сумата, регистрирана, когато средната възраст е достигнала това ниво в развитите икономики през 90-те години на миналия век.

Източник: iStock

Още: 25 млрд. долара за справяне с кризата с раждаемостта в Япония

Стимулите засега не действат

Има редица фактори, които водят до спад на раждаемостта - от промени в социалните норми до намаляване на доходите на жените след раждането, сочи докладът на банката.

Яворчик обаче коментира, че въпреки че почти всички страни от ЕБВР имат стимули за повишаване на раждаемостта, тези мерки не са проработили съществено в нито една държава.

В доклада се посочва, че на повечето места миграцията не е политически приемлива алтернатива срещу намаляващата раждаемост. Също така повечето граждани са "противоречиво настроени" относно засилването на използването на изкуствен интелект за подобряване на производителността.

Още: Демографски ад в ЕС: С колко милиона ще се стопи населението до 2100 г.

Решението - да работим по-дълго време

Според Яворчик най-ефективната мярка би била хората да работят по-дълго, което ще доведе до масови програми за преквалификация и потенциални промени в пенсионните схеми.

Хората са склонни да подценяват значението на демографските тенденции, каза тя и добави, че е необходим открит разговор с избирателите по темата.

"По-специално, трябва да информираме по-младите избиратели, защото те са тези, които ще носят тежестта на разходните плащания на пенсионните схеми", коментира още Яворчик.

Още: Работниците пред пенсия близо два пъти повече от работещите младежи

ЕБВР посочва, че нито една от мерките, които могат да компенсират спада на раждаемостта, не е политически популярна.