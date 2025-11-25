Студио Actualno:

Стана ясно каква част от българите подкрепят увеличаването на минималната заплата

25 ноември 2025, 11:45 часа 194 прочитания 0 коментара
Общо 54 процента от българите подкрепят ръста на минималната работна заплата. Това показва проучване за динамиката на доходите направено по поръчка на КНСБ от агенция "МЯРА", сред 804 пълнолетни граждани в периода 30 октомври - 7 ноември. Проектобюджетът за 2026 г. предвижда увеличение на размера на минималната работна заплата от 1 януари 2026 г. на 620,20 евро или 1213 лв.

Кой подкрепя увеличението на минималната заплата?

Най-силна подкрепа за ръст на минималното възнаграждение дават 59 на сто от заетите от частния сектор, 54 на сто от държавния и 60 на сто от безработните.

Против увеличаването на минималната работна заплата са близо 19%, най - много от тях са самонаетите.

Данните от проучването показват, че 42 на сто от хората са получили през последната година увеличение на заплатите между 10 и 15 процента. Tова са хора с доходи между 2 хиляди и 3 хиляди лева.

За други над 31% увеличението е било до 5 процента или почти равно на натрупаната инфлация от октомври миналата до октомври тази година.

Общо 86 на сто от запитаните казват, че полученото от тях увеличение на заплатата е недостатъчно.

В последните месеци управляващите първо увеличиха, след това леко намалиха, а после отново увеличиха минималната работна заплата.

