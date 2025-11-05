Идват загуби от ренти за собствениците на земя по договори за аренда и то по закон: Опасения на браншова организация

Категорично против - такава е позицията на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) по отношение на предлагани промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Закона за арендата в земеделието. Промените касаят размера на рентните плащания и въвеждането на задължителни дългосрочни договори за ползване на земя - те са идея на Националната асоциация на зърнопроизводителите.

Конкретно, БАСЗЗ е твърдо против да бъде по закон фиксиран минимален срок на договорите за ползване на земеделска земя. Асоциацията счита, че това е противоконституционно - нарушава свободните пазарни отношения и свободата на договаряне. "Това отново е опит за узурпиране на частна собственост, тъй като частният собственик на земеделска земя няма и минимална гаранция, че ще получи справедлива и свободно договорена рента след първата година от дългосрочния (аренден) договор. На собственика не е предоставена възможност да разтрогне едностранно и отпише дългосрочния договор за ползване при неплащане на рентата в срок и в договорения размер, като трябва да търси правата си единствено по съдебен път в съдопроизводства, които продължават с години. През това време, освен че е принуден да прави непосилни съдебни разходи, собственикът е фактически ограбен, защото земята му се ползва, без да се плаща", посочват от БАСЗЗ.

Асоциацията счита, че ако тези идеи минат и станат закон, ще бъдат ощетени 3,5 млн. българи - защото с въвеждането на задължителни дългосрочни договори ще зачестят случите на неплащане на рента след първата година от ползванетo. Към днешна дата практиката на повечето собственици е да сключват едногодишни договори за отдаване под наем, именно за да намалят рисковете от неплащане на рентите, казват още от асоциацията.

БАСЗЗ се обявява и срещу исканията за административното налагане на дългосрочна валидност на т.нар. комасирано ползване чрез механизма на служебните разпределения след доброволни споразумения по чл. 37в от ЗСПЗЗ, които сами по себе си представляват несправедлив и порочен модел. Тази практика узаконява възможността за преразпределение на частна собственост без знанието и съгласието на собственика и поставя по-малките стопани в зависимост от по-големите ползватели. Доброволните споразумения не могат да бъдат валидни за повече от една стопанска година, тъй като всяка година съставът на участниците и техните правни основания се променят. Въвеждането на административни актове с дългосрочно действие ограничава правата на собствениците на земя, смятат от асоциацията. БАСЗЗ подкрепя комасирано ползване на земеделските земи, но единствено на базата на доброволни договорености между собственици и ползватели, без служебни разпределения с административен акт.

