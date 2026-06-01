Икономическа мярка при съседите: С колко падат бензинът и дизелът в Скопие от полунощ?

На заседание на правителството на Северна Македония вчера е взето решение за удължаване на мярката за намаляване на акцизите върху петролните деривати до 15 юни. Най-големият местен доставчик на петролни деривати компанията ОКТА е предоставила допълнителна отстъпка от 2 денара (0,03 евро) на литър.

Според правителството на страната очакванията са цената на дизеловото гориво да намалее с 6,5 денара на литър (около 0,11 евро), а цената на бензина ще бъде намалена с 1,5 денара (0,02 евро) на литър, се казва в съобщение на правителствената пресслужба в Скопие.

Окончателното решение за новите цени на дребно трябва да бъде взето днес от Комисията за енергийно регулиране в Северна Македония и ще влезе в сила от полунощ.

