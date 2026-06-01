Съкрушителният нокаут, в който вярва НАТО, вече е невъзможен

Световните лидери започват войни с илюзорната вяра в лесна победа, но реалността днес е, че войните все повече се превръщат в изтощителна патова ситуация. Светът е навлязъл в нова ера, в която на бойното поле цари т. нар. "тактическата прозрачност" - с други думи, имаме огромна мрежа от висококачествени сензори и огневи оръжия с висока прецизност, а цифровите мрежи незабавно предават данни от сензорите към оръжията. Това е колосална промяна, в която дроновете са само мощният аватар на промяната, който съчетава в едно разузнаването и унищожаването на противника, пише The Economist в свой материал.

Ужасната цена на "прозрачното" бойно поле

Според оценките на изданието, масовото използване на дронове е довело до общи загуби на Русия (загинали и ранени) между 1,1 милиона и 1,4 милиона души. Това се равнява на един от всеки 25 руски мъже под 50 години.

Загубите на Украйна са по-малки в абсолютни числа, тъй като защитата е по-евтина от нападението, а освен това за разлика от Москва Киев активно замества хората с дронове. Пропорционално обаче украинските загуби са по-големи – те възлизат на приблизително един на всеки 16 мъже на възраст от 18 до 49 години, които са били в страната преди войната.

Още: Генералите на НАТО – безпомощни пред Путин: Шокиращ извод след дрона в Румъния

Актуализацията върви със смайващи темпове

При това трябва да се има предвид бързината, с която се случват промените - кодът на дроновете се актуализира на всеки няколко дни, софтуерът - на всеки шест седмици, а пълната хардуерна смяна - на всеки шест месеца, казва вицемаршалът от британските ВВС Саймън Стрегин. При това роботизацията е засегнала дори ежедневието на войниците и логистиката:

дроновете сега се използват за доставка на храна и вода до предните позиции;

наземните дронове евакуират ранените – само през първите три месеца на 2026 г. украинските сили са ги използвали в над 24 000 мисии;

всеки ден се произвеждат хиляди нови FPV дронове, които преследват пехотинците в близък бой.

Още: Проверката в Румъния: Сега Русия знае точно колко минути й трябват, за да атакува!

Концепцията за съкрушителен нокаут вече е невъзможна

Британските военни лидери твърдяха, че техният военен модел ще се различава от украинския, защото ще черпят от опита на Израел, който унищожи цялата система за противовъздушна отбрана на Иран за една нощ с прецизни ракети с голям обсег и изтребители от пето поколение. Само че военният експерт Франц-Стефан Гади предупреждава, че в днешно време дори абсолютното въздушно превъзходство предлага далеч по-малко предимство.

Под 4000 метра бойното поле е напълно различно от това, което се случва на по-голяма надморска височина. Тоест сега големите въздушни сили са принудени да се съобразяват със ситуацията в ниските нива на атмосферата, където гъмжи от хиляди евтини дронове.

Израелските операции в Ливан всъщност само потвърдиха това. Въпреки че израелската армия имаше пълно превъзходство, както във въздуха, така и в разузнаването, израелските сили се оказаха принудени да разчистват селата пеша, като губят войници, и трябваше да признаят, че само въздушните удари са били недостатъчни, за да се справят с "Хизбула".

Още: С три дивизии и 60 000 военни: НАТО ще възпира Русия на Източния фланг

По същия начин бе развенчан митът за "съкрушителният въздушен нокаут" в американската операция "Епична ярост" срещу Иран. Американските самолети са ударили над 13 000 цели в Иран, но американското разузнаване признава, че Техеран е запазил 75% от своите ракетни установки и 70% от крилатите и балистичните си ракети, скривайки ги в скалистите клисури на огромната страна. Същевременно способността на Иран да нанася удари с дронове остана непокътната.

Към всичко това следва да се добави и фактът, че в момента светът е свидетел на ужасяваща ерозия на законите на войната. Както казва бившият заместник-началник на щаба по операциите във Върховното командване на НАТО генерал Мат Ван Вагенен, колегите му са истински шокирани от пълното разрушаване на международното хуманитарно право през последните години.