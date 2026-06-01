01 юни 2026, 14:33 часа 623 прочитания 0 коментара
КЕВР определи новата цена на природния газ

Цената на природния газ за юни ще бъде в размер на 35,62 евро за мегаватчас (MWh), без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това съобщиха от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). От регулатора съобщиха, че на тази цена "Булгаргаз“ ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

С 1 процент по-евтин газ

Тя е с 1 процент по-ниска в сравнение с цената от 35,98 евро/MWh за май.

Утвърдената цена е много изгодна за българските битови и стопански потребители, тъй като е с над 10 евро/MWh или с около 25 на сто по-ниска от актуалните нива на европейските газови борси. Тази благоприятна тенденция продължава трети месец, посочват от КЕВР. Справката показва, че в сравнение с международните котировки утвърдената регулирана цена за април е с около 20 евро/MWh по-ниска.

В ценовия микс за месец юни е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора "България – Гърция“ (IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. "Булгаргаз“ осигури втечнен природен газ (ВПГ) по сключени договори с търговци след организиран търг.

Анализите показват, че доставяните количества от Азербайджан имат ключова роля за формиране на благоприятните цени за вътрешния пазар и до месец юни българският потребител е предпазен от рязкото поскъпване на европейските газови пазари. През юли обаче предстои актуализиране на цената по дългосрочния договор с Азербайджан за доставка на природен газ.

Ще бъдат отчетени повишените международни цени на петрола през последните три месеца в резултат на геополитическите рискове за доставки по ключови маршрути. Допълнителни фактори за ценовия ръст на газа са и нарастващото търсене за запълване на газохранилищата, както и конкуренцията между европейските и азиатските пазари за доставки на LNG, отбелязват от регулатора.

