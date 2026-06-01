ЕС може да изключи украинските мъже във военна възраст от схемата за закрила

Държавите членки на ЕС обмислят дали да изключат украинските мъже във военна възраст от евентуално бъдещо удължаване на схемата за временна закрила на блока, която е предоставила подслон на над 4 милиона души, избягали от руската инвазия. Euractiv съобщава, че предложението се е появило по време на дискусиите за бъдещето на Директивата за временна защита (TPD) на Европейския съюз, която позволява на украинците да живеят и работят в цяла Европа, без да минават през националните системи за предоставяне на убежище.

Схемата, активирана след мащабното руско нахлуване в Украйна през февруари 2022 г., понастоящем е в сила до март 2027 г. след удължаване, договорено миналата година.

Само за нови кандидати, търсещи закрила

Според вътрешен документ на Съвета на ЕС, с който от Euractiv са се запознали, сред обсъжданите варианти е удължаване на временната защита при едновременно стесняване на обхвата ѝ, включително чрез „изключване на мъжете в призовъчна възраст“ или на хора, които не са напуснали Украйна законно.

Всяко такова ограничение би се отнасяло само за нови кандидати, търсещи статут на временна закрила.

През март се заговори, че страните от ЕС проучват възможността за поредно удължаване на рамката, което би могло да удължи схемата до шеста година. Миналата година Европейската комисия призова страните членки да се подготвят за евентуалното постепенно прекратяване на програмата. През 2024 г. тя прие препоръки за „координиран преход“ към по-стабилен правен статут, но досега напредъкът е неравномерен.

Някои национални правителства изразиха загриженост, че все по-голяма част от новопристигналите са мъже в призовъчна възраст. Няколко държави изтъкват, че рамката трябва да бъде преразгледана „и в интерес на Украйна“ - както за да се подкрепи съпротивата на страната срещу Русия, така и за да се подпомогнат бъдещите усилия за възстановяване, пише в документа.

Предизвикателствата пред Украйна

Украйна се сблъсква с нарастващ недостиг на работна ръка и предизвикателства при набирането на кадри в петата година от войната. През 2024 г. страната понижи възрастта за мобилизация от 27 на 25 години и въведе мерки за подобряване на набирането и военната регистрация.

Бъдещето на рамката ще бъде обсъдено от министрите, отговарящи за миграцията, на заседанието на Съвета по правосъдие и вътрешни работи тази седмица, където се очаква те да дадат политически насоки за следващите стъпки. Всяко бъдещо удължаване или преразглеждане ще трябва да бъде предложено от Европейската комисия.

Досега ЕК не е потвърдила дали ще предложи официално ново удължаване. Попитан за коментар по въпроса, говорител на Комисията е заявил, че дискусиите с националните правителства по този въпрос продължават.

Към март 2026 г. 4,33 милиона украинци са имали статут на временна закрила в ЕС, като най-голям брой от тях са приети от Германия (1,27 милиона), Полша (961 405) и Чехия (379 820). Те съставляват над 98% от всички бенефициери. Сред тях 43,3 % са жени, 30,1 % – деца, а 26,6 % – възрастни мъже.