Звезда на ПСЖ отказа да говори на руски след триумфа в Шампионската лига (ВИДЕО)

Звездата на ПСЖ и грузинския национален отбор Хвича Кварацхелия отказа да отговори на въпрос, зададен му на руски език след финала на Шампионската лига.

По време на разговор с журналист в смесената зона крилото на парижани бе попитан на руски за емоциите си след двубоя. Репортерът започна с думите: "Хвича, може ли на руски - какви бяха емоциите ти?". Футболистът обаче прекъсна въпроса и отговори на английски: "Не, не мога да говоря, съжалявам."

След това Кварацхелия продължи да разговаря с представители на медиите на грузински език. Кадри от ситуацията бързо се разпространиха в социалните мрежи и предизвикаха множество коментари.

26-годишният грузинец беше определен за най-добър играч на Шампионската лига през сезон 2025/26, след като изигра ключова роля за успехите на ПСЖ в турнира. Tой завърши кампанията с 10 гола и 6 асистенции.

Любопитното е, че в миналото Кварацхелия игра именно в Русия. Между 2019 и 2022 година той носи екипите на Локомотив Москва и Рубин Казан, преди да напусне страната и да продължи кариерата си първо в Грузия, а след това в Италия и Франция.

— “Хвича, можно по-русски: какие у тебя эмоции были? Всё-таки…( Khvicha, can you say in Russian what emotions you had? After all…)”



— “No, I can’t speak, sorry.”



He then… pic.twitter.com/r6K8RtBhiC — NEXTA (@nexta_tv) June 1, 2026