Рекорден месец за украинските дронове, а Русия я боли - недостигът на гориво вече не е виц

Атаките на Украйна срещу руски нефтопреработвателни заводи достигнаха рекордни нива през май 2026 г., което заплашва да нанесе още по-големи щети на преработката в Русия, която е на 16-годишно дъно. Създава се и риск от недостиг на гориво на вътрешния пазар точно в момент, когато търсенето по време на летните ваканции започва да нараства, анализира Bloomberg. В материал на агенцията от 1 юни се посочва, че украинците са извършили най-малко 16 нападения срещу руски съоръжения за производство на гориво през май. Дронове са атакували осем от десетте най-големи рафинерии в Руската федерация. Данните са събрани от публични изявления на двете страни.

Рафинерията в Ярославъл ударена най-много пъти през май

Киев засили ударите срещу руската енергийна инфраструктура, за да ограничи способността на Москва да се възползва от по-високите цени на петрола на фона на войната в Иран. Украйна също така засили стратегията си за многократни атаки срещу избрани обекти, за да нанесе максимални щети и да попречи на бързото възстановяване.

Рафинерията „Славнефт-ЯНОС“ в Ярославъл, съсобственост на „Роснефт“ и „Газпром нефт“, беше атакувана три пъти през май, докато обектите на „Лукойл“ в Нижни Новгород и Перм бяха ударени по два пъти.

А днес се появиха сателитни снимки от украинската атака през нощта на 26 срещу 27 май, когато бе нанесен удар по нефтената помпена станция „Ермиш“ в руската област Рязан. Тази междинна станция обслужва основния нефтопровод „Горки–Рязан-1“, който се простира от Балахоника до Ермиш, Шилово и Рязан. Помпената станция беше ударена, а контролният блок вероятно е изгорял, показват кадрите.

Ukraine struck the Yermish oil pumping station in Russia’s Ryazan region overnight on May 26-27. The intermediate station serves the Gorky-Ryazan-1 main oil pipeline route from Balakhonikha to Yermish, Shilovo and Ryazan. The pump house was hit, while the control block likely… pic.twitter.com/yJL4CS9GHi — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 1, 2026

Руските власти вече вземат мерки

Освен че създават риск от криза с горивото на вътрешния пазар, атаките в Русия накараха Москва да увеличи износа си на суров петрол през последните седмици, което донесе облекчение на руските купувачи, загубили барелите от Персийския залив.

Междувременно руското правителство наложи забрана върху износа на авиационен керосин до 30 ноември. „Новата наредба въвежда временна забрана върху износа на реактивно гориво от Русия, включително и това, закупено на борсата... Целта на това решение е да се гарантира стабилност на вътрешния пазар на горива“, се посочва в изявление на уебсайта на руския Министерски съвет. Това е в допълнение към съществуващата забрана за продажбата на по-голямата част от бензина на чуждестранни пазари.

Намалената производствена мощност на руските рафинерии оказва натиск върху правителството да предотврати недостиг на гориво и скок в цените на бензиностанциите. По-високите разходи за гориво предизвикаха протести, включително през 2018 г., и допринесоха за инфлацията.

Огромен спад в производството заради нова тактика на Украйна

Производството на рафинериите се очаква да спадне още повече поради изведени от строя заводи и намалена дейност. Средната стойност за май би трябвало да възлиза на 4,58 милиона барела на ден - според оценки на аналитичната фирма OilX. Това е спад с около 700 000 барела на ден, или 13%, спрямо година по-рано. Също така е най-ниското ниво от октомври 2009 г.

Атаките на Украйна бележат промяна в стратегията спрямо предишните години. Сега те не са насочени само към първичните рафиниращи инсталации, които са относително лесни и бързи за ремонт, но и към вторичните инсталации, включително високостойностните и технически сложните, казва Сергей Вакуленко, ветеран в индустрията и изследовател в Фондацията „Карнеги“ за международен мир. Вторичните инсталации помагат на рафинериите да произвеждат повече бензин и дизел, но ремонтът им може да бъде много по-труден и скъп, тъй като западните санкции затрудняват доставката на резервно оборудване от чужбина, обяснява той.

Освен рафинериите, дроновете атакуват и експортни терминали, както и инфраструктурата на нефтопроводите, например помпени станции. Украйна нанася удари и по съоръженията за съхранение. И ако Русия се надяваше да произведе и съхрани повече гориво, за да избегне повторение на горивните кризи, наблюдавани през последните лета, това може да се окаже по-трудно при намалените капацитети и обеми за съхранение, пояснява Вакуленко пред Bloomberg.

Общо през май са нанесени най-малко 30 удара по руски петролни обекти, което е най-много за един месец от началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна, показват данните, събрани от изданието.

Снимка: ASTRA, Telegram

Колко голяма е кризата с бензиностанциите?

Все пак пазарът на горива за автомобили в Русия е далеч от дълбоката криза, която преживя през 2023 г., когато цените скочиха толкова много, че диктаторът Владимир Путин разкритикува правителството за твърде бавната реакция.

Настоящото въздействие на бензиностанциите е слабо, като средните цени на бензина са се повишили с малко над 2 рубли (0,03 долара) от началото на годината - до 67,53 рубли (около 80 цента) за литър, показват данни на Федералната статистическа служба.

Досега само в окупирания от Русия полуостров Крим е въведено нормиране на покупките на гориво за автомобили. Миналото лято недостигът на гориво засегна Далечния изток на Русия, както и окупираните украински територии.

Настоящото относително спокойствие може отчасти да се дължи на факта, че много бензиностанции са собственост на големи руски производители, които се снабдяват със собствено гориво и се ползват от държавни субсидии, предназначени да насърчат продажбите на вътрешния пазар. Възстановената от 1 април забрана върху износа на по-голямата част от бензина също подкрепи местните доставки.

Въпреки това има някои признаци, че доставките се свиват. Към края на май дневните обеми на бензин 95, предлаган за доставка в европейската част на Русия, са спаднали до около 5000 тона на ден, което е една трета от предлаганото преди година - според Международната стокова борса в Санкт Петербург. В същото време цените на този вид гориво на ключовата стокова борса са скочили с повече от 20% на годишна база.

Това вероятно затруднява регионалните мрежи от бензиностанции, които не са свързани с големите петролни компании, да купуват гориво на едро на борсата, като рискуват да останат без запаси или да се наложи да купуват по-скъпи доставки от други места.

Въпреки атаките срещу рафинериите Москва не вижда риск от недостиг на гориво в момента, заяви пред репортери на 21 май говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Той посочи сезонната поддръжка като причина за по-ниското производство на рафинериите в някои региони, добавяйки, че общото предлагане и търсене на гориво в Русия е балансирано.

