Горивата в Хърватия от утре са по-евтини

Хърватското правителство реши днес да намали регулираните цени на горивата за следващите две седмици. Новите цени ще влязат в сила от утре, 2 юни. Основният бензин ще се продава за 1,61 евро за литър, което е с три цента по-малко спрямо досегашната цена. Цената на дизеловото гориво също ще бъде 1,61 евро за литър след намаление от пет цента.

Синият дизел (за сектора на земеделието и риболова) поевтинява с шест цента до 1,09 евро за литър. Цената на пропан-бутана (LPG) за резервоари ще бъде 1,35 евро за килограм, което е намаление от девет цента, а LPG за бутилки ще струва 1,93 евро за килограм, също с девет цента по-малко, съобщи хърватската национална информационна агенция ХИНА.

Според хърватските власти без действащия механизъм за регулиране на цените основният бензин би струвал 1,78 евро за литър, дизелът – 1,82 евро, синият дизел – 1,16 евро, LPG за резервоари – 1,50 евро за килограм, а LPG за бутилки – 2,21 евро за килограм.

