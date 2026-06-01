Край с изчерпването: Страните от Залива пренаписват правилата за водна сигурност

Страните от Персийския залив са отчели 3% спад в годишния темп на добив на подпочвени води през последните девет години, сочат данните на Статистическия център на Съвета за сътрудничество. Същевременно е нараснал делът на възобновяемите водни ресурси, който е достигнал 25,5% през 2024 г., съобщава саудитската новинарска агенция СПА.

Това отразява засиления фокус върху прилагането на политики за устойчиво управление на водните ресурси, като държавите от региона продължават да следват стратегически насоки за повишаване на устойчивостта на водните ресурси и гарантиране на водната сигурност за бъдещите поколения. Целта е намаляване на зависимостта от подпочвени води и увеличаване на дела на възобновяемите водни ресурси в общата система на водоснабдяване.

Центърът отбелязва, че тази трансформация е част от усилията на страните от Персийския залив за справяне с предизвикателствата, свързани с недостига на вода и климатичните промени, както и за повишаване на ефективността при използването на водните ресурси. Това се осъществява чрез разширяване на проектите за обезсоляване на морска вода, повторно използване на пречистени отпадъчни води и внедряване на съвременни технологии за управление на водите и рационализиране на потреблението.

Увеличаването на дела на възобновяемите водни ресурси в общия воден баланс показва стремежа на страните от ССЗ към диверсификация на водоизточниците и намаляване на натиска върху запасите от подземни води.

