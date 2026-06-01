Вучич: Тръмп има най-голямата подкрепа в Сърбия

Сръбският президент Александър Вучич заяви в интервю за Breitbart News, че Тръмп е може би най-популярният американски политически лидер в Сърбия през последните години. Изданието беше създадено от Стив Банън, т.нар. главен стратег на Тръмп през първия му мандат като президент. То е известно с крайнодясната си реторика и безогледната експлоатация на конспиративни теми. В интервюто си сръбсксият президент отбеляза още, че популярността на Тръмп в Сърбия е достигнала астрономически размери преди президентските избори в САЩ през 2024 г., като три четвърти от сръбските граждани подкрепят Тръмп и му желаят победа, предаде хърватската медия "Индекс".

Сърбия ли е "крепостна" на Доналд Тръмп?

Според Вучич, Тръмп е имал „най-голямата подкрепа“ в Сърбия в цяла Европа.

„Мога да кажа, че бях изненадан от някои коментари в американските медии, в които други европейски страни бяха представени като крепости на Доналд Тръмп, защото за всички ни беше очевидно, че именно в Сърбия той имаше най-голямата подкрепа по време на предизборната кампания“, подчерта той.

Вучич твърди, че сърбите, предвид тяхната история и настоящите геополитически предизвикателства, силно подкрепят начина, по който президентът Тръмп, вицепрезидентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио оказват натиск върху Европа по редица въпроси.

Тръмп сподели интервюто му

Президентът на САЩ Доналд Тръмп сподели в социалната мрежа Truth Social линк към интервюто на сръбския президент. ОЩЕ: "Има заявки да стане до края на 2026": Сърбия затяга режима за руснаците?