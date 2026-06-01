Кабинетът "Радев":

Вучич: Тръмп има най-голямата подкрепа в Сърбия

01 юни 2026, 15:21 часа 173 прочитания 0 коментара
Снимка: Профил на Алексансър Вучич във Фейсбук
Вучич: Тръмп има най-голямата подкрепа в Сърбия

Сръбският президент Александър Вучич заяви в интервю за Breitbart News, че Тръмп е може би най-популярният американски политически лидер в Сърбия през последните години. Изданието беше създадено от Стив Банън, т.нар. главен стратег на Тръмп през първия му мандат като президент. То е известно с крайнодясната си реторика и безогледната експлоатация на конспиративни теми. В интервюто си сръбсксият президент отбеляза още, че популярността на Тръмп в Сърбия е достигнала астрономически размери преди президентските избори в САЩ през 2024 г., като три четвърти от сръбските граждани подкрепят Тръмп и му желаят победа, предаде хърватската медия "Индекс".

Сърбия ли е "крепостна" на Доналд Тръмп?

Според Вучич, Тръмп е имал „най-голямата подкрепа“ в Сърбия в цяла Европа.

„Мога да кажа, че бях изненадан от някои коментари в американските медии, в които други европейски страни бяха представени като крепости на Доналд Тръмп, защото за всички ни беше очевидно, че именно в Сърбия той имаше най-голямата подкрепа по време на предизборната кампания“, подчерта той.

Вучич твърди, че сърбите, предвид тяхната история и настоящите геополитически предизвикателства, силно подкрепят начина, по който президентът Тръмп, вицепрезидентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио оказват натиск върху Европа по редица въпроси.

Тръмп сподели интервюто му

Президентът на САЩ Доналд Тръмп сподели в социалната мрежа Truth Social линк към интервюто на сръбския президент. ОЩЕ: "Има заявки да стане до края на 2026": Сърбия затяга режима за руснаците?

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Доналд Тръмп Сърбия САЩ Александър Вучич
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Балкани
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес