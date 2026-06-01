Григор Димитров разкри кой е най-големият му съперник и заяви: “Мога още и искам да го направя“

За жалост през последната година наблюдаваме може би най-големия спад във формата на най-добрия български тенисист Григор Димитров. Последно той отпадна на квалификациите за Ролан Гарос, а преди това не се справи по-добре и на Чаланджъра във Франция, като загуби още на 1/16-финала. За Гришо предстои благотворително събитие, като по този повод той говори пред колегите от “bTV“. В интервюто той сподели, че може да играе още и призна кой е най-големият му съперник.

Григор Димитров е извън световния топ 150

На въпросното събитие, което ще се проведе на 12 юни, Григор Димитров ще се изправи срещу Стафанос Циципас. Гръкът отпадна от Ролан Гарос на втория рунд. След серията си от провали, първата ни ракета изпадна от топ 150 на световната ранглиста, но запази мястото си в топ 200. Спадът на формата му започна на миналогодишното издание на “Уимбълдън“, когато той получи тежка травма. На 1/4-финала срещу Яник Синер българинът контузи гръдния си мускул и не успя да продължи. За него последва дълго възстановяване, след което не може да върне формата си.

Григор Димитров: “Знам, че мога още“

Въпреки това Григор Димитров намира сили и иска да продължи. Ето какво каза по този повод в интервюто: “Знам, че мога още и искам да го направя. Това е едно от нещата, което, ако успея да го задържа в най-трудните моменти, ще има своя щастлив край“. Според Гришо самият той е най-големият си съперник в този труден момент: “Абсолютно! Без да се замислям. И това е първият път, който го виждам лице в лице“.

