Съдбоносни дни в Черно море: в чии ръце е бъдещето на Илиан Илиев

По всичко личи, че промените в Черно море ще бъдат много големи през лятото. “Моряците“ не успяха да стигат до петото място в Първа лига, за да играят бараж за влизане в Европа и това няма как да не се е отразило на плановете им. Освен раздялата с ключови футболисти, за Черно море престоят още съдбоносни дни, като един от тях наближава. Според колегите от “Dsport“ съвсем скоро ще стане ясно дали Илиан Илиев ще остане начело на отбора.

Все още не е ясно дали Илиан Илиев ще остане начело на Черно море, но според източниците, това ще се реши съвсем скоро. Информацията гласи, че старши треньорът на “моряците“ ще се срещне с изпълнителния директор на клуба Пламен Андреев. Хубавата новина за феновете на Черно море е, че ако изяви желание да остане на “Тича“, на Илиев е му бъде предложен нов договор.

Илиев води Черно море от 2017 г.

Илиан Илиев е треньор на Черно море от края на 2017 г. От тогава той е водил отбора в 308 мача, в които се доказа като един от най-добрите български треньори. Уменията му му донесоха поста на национален селекционер през 2023 г., но той напусна през 2025 г. За тези две години и половина той съчетаваше работата на селекционер с тази на старши треньор на Черно море. През този сезон “моряците“ бяха много близо до пето място в Първа лига и бараж за място в Европа, но със загуба от Арда Кърджали в последния кръг, те изпуснаха възможността си.

