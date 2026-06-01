Прокурорите скочиха срещу вътрешния министър

Прокурорската общност реагира остро на изявленията на вътрешния министър Иван Демерджиев. Повод за това стана официална позиция на Асоциацията на прокурорите в България, публикувана след коментарите на министъра по случая с кмета на Кърджали Ерол Мюмюн.

След разпита на градоначалника Демерджиев отправи директни обвинения към заместник-окръжния прокурор на Кърджали Дафин Каменов, като заяви, че той е възпрепятствал действия на МВР, включително и по разследването, свързано с Мюмюн. Министърът посочи още, че по случая ще бъдат сезирани изпълняващият функциите главен прокурор, Висшият съдебен съвет и министърът на правосъдието. От своя страна Каменов обяви, че ще търси правата си по съдебен ред.

Без да споменава Демерджиев по име, Асоциацията на прокурорите изразява "принципна загриженост от публични изявления, с които се правят внушения за неправомерно поведение на конкретен прокурор, преди фактите да са установени по предвидения в закона ред".

От организацията подчертават, че не коментират конкретни досъдебни производства и не заемат позиция по факти, които подлежат на проверка от компетентните органи. Въпреки това напомнят, че независимостта на прокурора при изпълнение на служебните му правомощия е гаранция за законност, обективност и безпристрастност, а не лична привилегия.

В позицията се посочва още, че когато държавен орган разполага с данни за нарушение, престъпление или дисциплинарно укоримо поведение от страна на магистрат, те следва да бъдат предоставени по установения ред на компетентните институции. Според прокурорите публичното внушаване на вина или недобросъвестност преди приключването на съответната проверка създава риск от недопустим натиск върху съдебната власт и накърнява доверието в институциите.

От асоциацията настояват процесуалните действия и актовете на прокурорите да бъдат оценявани единствено през призмата на закона и събраните доказателства.

Прокурорите коментират и темата за отводите, като подчертават, че този институт е законова гаранция за безпристрастност и не може сам по себе си да бъде представян като възпрепятстване на разследване без наличието на конкретни и проверени факти. Повод за този акцент са твърденията на Демерджиев, че чрез отводи са били осуетявани действия на МВР.

В заключение Асоциацията на прокурорите призовава за институционален тон, уважение към разделението на властите и въздържане от публични оценки, които могат да засегнат независимостта и професионалната репутация на магистратите преди фактите да бъдат установени по надлежния ред.