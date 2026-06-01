Полският град Люблин демонстративно свали украинското знаме от кметството

Украинското знаме бе свалено от кметството в Люблин, Източна Полша, след решението на Украйна да кръсти подразделение на Силите си за специални операции на името на "Героите от УПА" (Украинската въстаническа армия /Украинска повстанска армия/УПА). Украинското знаме се вееше над Люблин редом с тези на Полша и ЕС от 2022 г., когато беше издигнато в знак на солидарност след мащабната руска инвазия в Украйна.

След като украинският президент Володимир Зеленски обаче присъди с указ почетното звание "Герои на УПА" на Независимия център за специални операции "Север" към Силите за специални операции на Украйна на 27 май, синьо-жълтото знаме бе свалено.

"Прославянето на формирования, отговорни за престъпления срещу цивилни граждани, накърнява историческата памет на нашата нация, ранява паметта на полските жертви и затруднява изграждането на искрен диалог между нашите страни", се посочва в изявление на градската управа пред полската медия Интерия.

Още: "Заплаха за живота им": Украинското посолство алармира за опасна антиукраинска реторика в България

В изявлението се добавя, че "независимо от това решение, Люблин остава отворен и гостоприемен град, отдаден на ценностите, които ръководят неговото международно сътрудничество от много години".

Полски политици, както и Министерството на външните работи на Полша разкритикуваха решението. В отговор от украинското външно министерство заявиха, че историческата памет включва както общи постижения, така и трудни глави, и че почитането на героите от УПА не е насочено срещу Полша.

Украйна харчи рекордни 100 млрд. долара от ЕС за отбрана: Стопена е финансовата преднина на Русия