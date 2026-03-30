Инфлацията в България отново тръгна нагоре: Експресна оценка

Инфлацията в България през март, измерена през индекса на потребителските цени (ИПЦ), тръгва нагоре. Това показва експресната предварителна оценка на Националния статистически институт (НСИ), публикувана днес. Очаква се месечната да бъде 0,7 на сто, а годишната - 3,9 на сто. През февруари на месечна база тя беше 0,3 на сто, а на годишна - 3,3 на сто, а януарските й стойности бяха съответно - 0,7 на сто и 3,6 на сто.

Цените по групи стоки

През март 2026 г. спрямо предходния месец се очаква увеличение на цените в групите: „Транспорт“ (5,5 на сто), „Алкохолни напитки, тютюневи изделия“ (0,8 на сто), „Информация и комуникация“ (0,8 на сто) и „Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“ (0,8 на сто).

Още: Рязко повишаване на инфлацията: Прогноза на БНБ

Намаление се очаква в групите: „Развлечения, спорт и култура“ (2,1 на сто), „Облекло и обувки“ (0,9 на сто) и „Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома“ (0,2 на сто).

Индекс на цените на малката кошница

Според експресната предварителна оценка на НСИ през март 2026 г. се очаква месечното изменение да бъде 0,3 на сто, а годишното изменение да бъде 2,6 на сто.

Още: Инфлацията през втория месец с еврото: Експресни данни

Цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20 процента от домакинствата спрямо предходния месец се очаква да имат увеличение при услугите - с 0,7 на сто и при хранителни продукти - с 0,3 на сто. Без промяна се очаква да бъдат цените на стоките в група „нехранителни стоки“.