Инфлацията във Франция се ускорява

Френската инфлация е достигнала 1,2 на сто на годишна база през септември, след като нарасна с 0,9 на сто през август, показват предварителните данни на Националния институт за статистика и икономически изследвания (INSEE), публикувани днес и цитирани от БТА. Основен двигател на ускорението е поскъпването на услугите.

"Покачването на инфлацията се обяснява с рязко ускоряване на цените на услугите, свързано с много по-неустойчив спад на цените на комуникационните услуги и ускоряване на тези на здравните", отбелязва статистическият институт.

Цените на услугите са се увеличили с 2,4 на сто на годишна база през септември, след ръст от 2,1 на сто през август.

Цените на храните отбелязват увеличение от 1,7 на сто, а на тютюневите изделия – с 4,1 на сто. В същото време цените на промишлените стоки намаляват с 0,4 на сто, а на енергията – с 4,5 на сто.

На месечна база обаче инфлацията е отбелязала спад от 1 на сто през септември, обръщайки ръст от 0,4 на сто през август. Причината е в силните сезонни понижения на цените на транспортните услуги, особено въздушния транспорт, както и в цените на настаняването, уточняват от института.

