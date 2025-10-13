Изненада с инфлацията при цените на едро в Германия

Инфлацията при цените на едро в Германия изненадващо се ускорява през септември. Това показват данни на федералната статистическа служба "Дестатис", публикувани днес и цитирани от БТА.

Цените на едро нарастват с 1,2 на сто на годишна база през септември, след като през август се повишиха с 0,7 на сто и с 0,5 на сто през юли.

На месечна база цените на едро се повишават с 0,2 на сто през септември, обръщайки спад от 0,6 на сто през август.

Най-висок ръст на годишна база бележат храни, напитки и тютюн, както и цените на цветните метали.

Цените на храните, напитките и тютюневите изделия нарастват с 4,2 на сто на годишна база през септември, а тези на цветните метали – с 23,5 на сто.

Същевременно в търговията на едро с компютри и периферно оборудване са отчетени с 4,6 на сто по-ниски цени.

