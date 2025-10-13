Киното идва у дома с машина за пуканки от Kaufland

Ароматът на пуканки и любим филм на екрана звучи като идеалната вечер у дома. До 19 октомври Kaufland България превръща домашния хол в кино салон с предложения, които правят семейния филмов маратон още по-вкусен и уютен. Всички те могат да бъдат разгледани онлайн тук.

Главният герой в този сценарий е LAMARQUE машината за пуканки без мазнина – с топлоустойчив корпус, 3 години гаранция и цена от 19,99 лв. В комбинация с царевица за пуканки POPZ за 3,49 лв., вечерта започва с аромат и настроение като в киносалон. За по-заетите зрители има и по-бърз вариант – пуканки за микровълнова K-Classic с цени между 0,89 лв. и 2,29 лв., а за тези, които още не разполагат с правилното оборудване, ритейлърът предлага микровълнова фурна SwitchOn за 129,90 лв.

Филмът е на екрана, но главната роля на масата е за пицата. В Kaufland пицата на марката Stone Oven идва в няколко вкусни варианта за 5,69 лв., а Специале 1 кг. е с 22% намаление за 6,99 лв. Ако обаче клиентите предпочитата сами да режисират предястието за вечеря, K-Classic предлага перфектния „сценарий“: немска шунка за 3,19 лв., минимоцарела Brimi за 3,79 лв., чедър Wyke за 8,99 лв. и черни маслини Джайънтс лайт от свежата витрина за 9,99 лв./кг.

Феновете на домашните бургери също имат повод да се зарадват. В свежата витрина на Kaufland ги очаква аржентински бургер от премиум говеждо месо с 14% намаление за 2,99 лв./150 г. Към него могат да бъдат добавени хлебчета MC Gold за 2,19 лв., топено сирене Hochland слайс с 27% намаление за 3,49 лв., кисели краставички K-Classic за 2,99 лв. и пържен лук K-Classic за 2,69 лв. За финален щрих – сосове Rio Santo и HELLMANN’S на цени съответно 3,99 лв. и 4,59 лв.

Нито един бургер не може без порция картофки – 2,5 кг картофи K-Classic са с 15% намаление за 8,49 лв., а за любителите на по-сладък вкус Polar предлага 1 кг сладки картофи за 7,49 лв. Отново от K-Classic могат да бъдат закупени хлебчета за хотдог за 1,89 лв., които чудесно се комбинират с кренвирши Leki за 4,49 лв. и горчица „Дерони“ с 24% намаление – само 2,49 лв. За истинските фенове Kaufland предлага и машина за хотдог Voltz за 49,99 лв.

Не съществува филмова вечер без подходяща напитка. За любителите на бирата Kaufland предлага промопакет от 4 по 0,5 л кенчета Madri с 23% намаление – само 5,79 лв. Ако настроението е за нещо газирано и свежо клиентите могат да изберат Pepsi, 7Up или Mirinda – всички с 21% намаление за 1,49 лв.. А за тези, които предпочитат нещо по-леко, изворната вода „Балдаран“ 1,5 л. за 0,89 лв. и нектарът K-Classic за 1,99 лв. са перфектното допълнение.