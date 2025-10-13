България е сред малкото страни в ЕС, в които закритите фирми са повече от новите

Над 33 милиона предприятия е имало през 2023 г. в Европейския съюз, като 3,5 милиона са разкрити през същата година, а по предварителни данни са прекратени са били 2,8 милиона компании. Това съобщава днес на сайта си европейската статистическа служба Евростат.

Коефициентът на разкриване на предприятията е 10,5 на сто, докато предварителната оценка на закриване е 8,5 на сто, сочат данните.

В повечето страни от ЕС през 2023 г. са създадени повече компании, отколкото закрити.

Още: Ръст на новите регистрации и фалитите на компании в ЕС и България

Най-високи нива на започване на нова бизнес дейност са регистрирани в Литва с 19,6 на сто, Малта с 17,1 на сто и Португалия с 16,8 на сто. За разлика от тях, най-ниските нива са регистрирани в Австрия - 6,2 на сто, Дания - 7,3 на сто и Италия - 7,8 на сто.

Изключение правят седем страни, сред които и България, където нивото на закриването на предприятия е по-висок от този на създаванията.

Най-високи нива на закриване на предприятия са регистрирани в Естония - 27,5 на сто (спрямо 16,6 на сто открити нови предприятия), Ирландия - 16,6 на сто (спрямо 12,2 на сто открити нови предприятия) и България - 16,5 на сто (спрямо 10 на сто разкрити нови предприятия), сочат предварителните данни. Най-ниско ниво на закриване на бизнес е отчетено в Унгария - 2,6 на сто, Гърция - 3,4 на сто и Нидерландия - 5 на сто.

Тревожни данни: Броят на фалиралите фирми в България расте