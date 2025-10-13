Ботев: Ако Насар иска да тръгва към Катар, да тръгва! Не можем да го вържем (ВИДЕО)

Президентът на Българската федерация по вдигане на тежести Стефан Ботев даде обширно интервю в предаването "Спортен нюзрум" на bTV Спорт. Той направи няколко интересни изказвания по адрес на спортист №1 на България за 2024 година Карлос Насар. Най-гръмкото от тях беше "Ако тръгне към Катар, да тръгне. Не можем да го вържем тука!". Властимащият в родната централа разясни и отстъпките, които са правени към трикратния ни световен шампион.

Ботев за Насар: Ако може без нас, нека се състезава без нас

"Ако може без нас, нека се състезава без нас. Никой не може да се представлява сам - без федерация. Няма как да стане, невъзможно е. Не можеш да участваш като индивидуален член - представляваш федерацията, съответно държавата. Сега той представлява федерацията, но не получава заплата, докато не подпише договор", обясни Ботев в предаването "Спортен нюзрум" на bTV Спорт .

"Клаузите са неговите, не моите, и трябва да си ги подпише. Относно опасността да вдига за друга държава - това е решение на всеки състезател, може да си тръгне по всяко едно време. На мен не ми е казал, че има такова намерение, но и ние си изпълняваме всички задължения по наредба. Драма не виждам никаква. Имам изисквания към всички състезатели да бъдат на централизирана подготовка, защото имаме договор с ММС за това, а не за индивидуална подготовка. Въпреки това сме оставили Насар сам да избира. Ние сме окей, макар че за мен не е правилно", каза още президентът на централата.

"Аз съм бил състезател много повече години от Карлос. Такива искам, не искам... Дайте да бъдем по-сериозни. Няма да се женим и обичаме. Въпреки това ние правим отстъпки. Не получавам заплата като президент на централата. Имам кандидат за спонсор, сериозен. Той казва - искам снимки и интервюта с целия отбор. Но Карлос вече има договор с конкурентни компании. И какво правим? Всеки спонсор иска най-добрият да го рекламира. Той щеше ли да стане щангист без подкрепата на федерацията? Знам, че негов човек искаше да стане президент на федерацията. Но когато се кандидатирах, нямаше други желаещи. Сега, като се оправиха нещата, се появиха още желаещи", заяви той.

"Ако тръгне към Катар, да тръгне. Не можем да го вържем тука. Навремето аз тръгнах към Австралия - станах спортист на годината, а ми подариха една торта. Тогава нямаше един лев. Ще тръгна, разбира се. Сега пари много - от министерство, от спонсори. Винаги може и повече, но...", завърши Стефан Ботев.

