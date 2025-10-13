Войната в Украйна:

Използваме все повече от количествата на "Боташ", поискали сме и промяна на цените: Разкрития и цифри

Към август 2025 г. е използван 28% от капацитета на договора на "Булгаргаз" с турската газова компания "Боташ". Това става ясно от отговор на енергийния министър Жечо Станков на въпрос по парламентарен контрол от депутата от "Продължаваме промяната - Демократична България" Иво Мирчев, показва справка на Actualno.com в регистрите на Народното събрание.

Въпреки честите критики на лидера на ГЕРБ и мандатоносител Бойко Борисов, че държавата плаща едва ли не напразно по над милион на ден, оказва се, че близо 1/3 от договорените капацитети се изпълняват. Въпреки това министър Станков, който е квота на ГЕРБ в кабинета Желязков, бърза да уточни: "В сключения договор е заложен 13-годишен ангажимент за заплащане на 1.050 милиона лева на ден, независимо дали инфраструктурата се използва. Тази дневна сума се индексира всяка година с инфлацията, като задължанията на "Булгаргаз" ЕАД за целия период на Споразумението ще надхвърлят 6 милиарда лева. През 2023 и 2024 г. са използвани 13% от договорения капацитет. През 2025 г. към август е изпълзван 28% от капацитета, което не означава, че договорът е станал печеливш", оправдава се енергийният министър.

В отговора Станков отчита още, че са проведени разговори с ресорните министри на Унгария, Молдова и Словакия за възможностите свободният капацитет по договора ни с "Боташ" да бъде изпобзван, което се е оказало изключително трудно поради високата му цена, видя още Actualno.com.

Търсят се варианти

Всъщност въпросът на Мирчев е от 23 юни 2025 г., а Станков успява да отговори на него близо три месеца и половина (над 100 дни) по-късно, въпреки законовия срок от 10 календарни дни. Уточнено е, че продължават техническите разговори между България и Турция за предоговаряне на договора, като от 26 септември със заповед на Станков е била създадена и работна група с представители на енергийното министерство и на БЕХ с цел търсене на варианти за предоговаряне, както и за "търсене на най-благоприятен вариант за преуреждане на отношенията с цел защита на имуществените и финансовите интереси".

Министър Станков отчита още, че е отправено вече и запитване до "Боташ" за оптимизация на дневните количества чрез намаляването им, както и разделяне на размера на дневната такса, която плаща българската държава, на два компонента - постоянна (дължима без оглед на пренесените количества) и променлива (дължима в завидимост от услугата и количествата).

