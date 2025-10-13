Metropolitan Hotel Sofia, a member of Radisson Individuals, отпразнува финала на своята реновация със стилен коктейл

София, 9 октомври 2025 г. - С елегантно събитие Metropolitan Hotel Sofia, a member of Radisson Individuals, отбеляза завършека на своята пълна реновация. Гости, дългогодишни партньори и приятели на хотела се събраха на специален коктейл с дрескод „червено“, за да споделят новото начало и обновената визия на един от водещите бизнес хотели в столицата.

Вечерта премина в изисканата атмосфера на ресторант „Metropolitan“, с уелкъм дринк върху леден блок, авторски коктейли, дегустация на вина, шоукукинг и музикална програма с Mike Saxx и DJ парти. Декорацията бе дело на агенция Meet You, а сред гостите присъстваха представители на водещи компании, медии, партньори и изпълнители на проекта. Като част от празничната програма бяха раздадени и специални награди – ваучери за престой в хотели от веригата Radisson по света.

Ново ниво на комфорт и стил

Най-мащабната трансформация е в стаите и апартаментите, които са напълно обновени – от настилките и мебелите до текстила и осветлението. Всеки детайл е създаден с внимание към уюта, функционалността и високите стандарти на Radisson Hotel Group.

Всички стаи разполагат с ново обзавеждане, blackout завеси, премиум завивки и възглавници от гъши пух, както и специално проектирани матраци от водещ световен производител. Гостите могат да се насладят и на 50-инчови телевизори с функция screen mirroring и Netflix стрийминг, подобрена Wi-Fi мрежа и модерни IP телефони.

Баните също са изцяло обновени и предлагат висок клас козметика по стандартите на Radisson, както и устойчиви решения без еднократна пластмаса.

„New York“ – новото бутиково пространство за събития

Част от реновацията е и създаването на модерната зала „New York“, разположена на 9-ия етаж. С панорамна гледка към София и капацитет до 25 души, залата е идеална за бизнес срещи, обучения и бутикови събития. Оборудвана с най-новите технологии, тя съчетава функционалност, комфорт и вдъхновяваща атмосфера.

Устойчивост и грижа за бъдещето

В духа на устойчивото развитие хотелът добави супербърза зарядна станция за електромобили. При избора на материали и технологии са взети предвид енергийната ефективност и екологичните практики – с мисъл не само за настоящите гости, но и за бъдещите поколения.

Всички използвани материали са със сертифицирана пожароустойчивост и висок рейтинг по стандарта Мартиндейл.

От началото на годината 50% от енергията в хотела се осигурява от възобновяеми източници – част от дългосрочната мисия на Metropolitan Hotel Sofia за отговорно управление на ресурсите и грижа за околната среда.

Поглед напред

„Реновацията е не просто обновяване, а израз на нашата мисия – гостът да бъде в центъра на всичко,“ споделят от ръководството на Metropolitan Hotel Sofia.

„Вярваме, че новият ни облик съчетава най-доброто от традиционното българско гостоприемство и международните стандарти на Radisson.“

Днес Metropolitan Hotel Sofia, a member of Radisson Individuals, е място, където комфортът, иновациите и стилът се срещат, за да създадат изживяване, което остава в съзнанието на всеки гост.

Заповядайте за Коледно парти, Сватбено тържество или Посрещане на Нова година!

Контакти и резервации в хотела – ТУК.