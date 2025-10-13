Войната в Украйна:

Малкият бизнес представлява 99 на сто от фирмите в ЕС

13 октомври 2025
В Европейския съюз през 2023 г. е имало приблизително 33,1 милиона предприятия, в които тях са работили 162,2 милиона души, съобщи днес европейската статистическа служба Евростат.

Тези предприятия са генерирали нетен оборот от 38,5 трилиона евро, което е довело до 10,5 трилиона евро добавена стойност. Най-голямата част от тях - 99 на сто са микро- и малки предприятия, които са разполагали с персонал до 49 служители. Общо тези предприятия са осигурявали работа за почти половината от всички заети в ЕС (48 на сто) и са генерирали 35 на сто от общата добавена стойност.

Средните по размер предприятия в ЕС, в които са работели между 50 и 249 служители, са били 248 720 и са отговаряли за 15 на сто от общата заетост и 16 на сто от добавената стойност.

Големите предприятия с повече от 250 служители в ЕС са били 54 219 през 2023 г., като са представлявали едва 0,2 на сто, но за тях са работели над една трета от всички наети (37 на сто) и са генерирали около половината от общата добавената стойност (49 на сто).

