Президентът на БФ по вдигане на тежести: Карлос работи за нас! Ако спонсор иска снимка, трябва да го направи (ВИДЕО)

Президентът на Българската федерация по вдигане на тежести (БФВТ) Стефан Ботев даде обширно интервю в предаването "Спортен нюзрум" на bTV Спорт. Властимащият в родната централа обясни своята гледна точка за неподписания договор на Спортист №1 на България за 2024 година Карлос Насар. Според Ботев 21-годишният ни талант сам предложил контракт, който не подписвал от месец и половина. Ръководителят на БФВТ смята, че трикратният световен шампион работи за Федерацията и трябва да изпълнява евентуални спонсорски желания.

Стефан Ботев: Карлос предложи договор и не го подписа

"Искам да се изчистят нещата, защото започва хейт. И Карлос не ги представя както трябва. Всеки щангист подписва договор с Федерацията. Ние сме техният работодател. В началото на годината всички щангисти подписаха предложените от федерацията еднотипни договори, само той не е. Не е съгласен с клаузите. Не е вярно, че искаме проценти от рекламните приходи, които той си е намерил", заяви Ботев в предаването "Спортен нюзрум" на bTV Спорт.

"В този договор все пак има някакви задължения, които всеки един състезател трябва да изпълнява към федерацията. Карлос Насар работи за федерацията, а не обратното. След като всички са подписали договора, той явно не е толкова страшен. Но след като Карлос има отделни спонсорства, които евентуално се засягат от това, което ние му предложим... Например ако имаме спонсор на федерацията и този спонсор иска да се направи снимка или интервю с него, той съответно трябва да отиде. Все пак той работи за нас", каза още той.

"Всяка една федерация го има това нещо. Няма друга федерация, при която някой състезател да отказва да подпише договор с такива клаузи. Нали тази федерация трябва да се храни с нещо извън бюджета, да има странични средства за премии и така нататък. Въпреки това говорих с него и се съгласих - казах му да дадат договор към нас, да го разгледаме и да се споразумеем", продължи президентът на родната централа.

"Той даде договор, който на него му е изгоден. Разгледах го - не съм доволен, защото е съвсем различен от всички останали. Въпреки това се съгласих. Казах - добре. Дай да седнем да го подпишем. Той ми каза, че иска да го занесе на своите хора да го прегледат. Трябваше да се чуем същата седмица, но мина месец и половина. Чакам да подпише неговия договор. Няма какво да направя повече. А без този договор министерството няма как да отпусне пари. Не федерацията. Такава е процедурата", гласеше коментарът на Стефан Ботев.

