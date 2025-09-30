Изненада с продажбите на дребно в Германия

Продажбите на дребно в Германия са намалели неочаквано през август поради спад в търговията с нехранителни стоки, съобщи Федералната статистическа служба „Дестатис“, цитирана от БТА.

На месечна база продажбите са се понижили с 0,2 на сто, след като през юли беше отчетен спад от 0,5 на сто. Прогнозите бяха за възстановяване с ръст от 0,6 на сто.

Според данните продажбите на хранителни стоки са се увеличили с 0,6 на сто, докато тези на нехранителни стоки са намалели с 1,0 на сто спрямо юли.

Още: Компаниите в Германия продължават да съкращават работни места

На годишна база растежът на продажбите на дребно се е забавил до 1,8 на сто, след като през юли беше отчетен ръст от 2,9 на сто.

В номинално изражение продажбите на дребно са се увеличили с 0,1 на сто на месечна база и с 3,2 на сто в сравнение със същия месец на миналата година.

Продажбите по интернет и по пощата в Германия са намалели през август 2025 г. с 2,0 на сто в реално изражение и с 2,2 на сто в номинално изражение спрямо предходния месец. Спрямо август 2024 г. обаче е отчетен ръст от 7,4 на сто в реално изражение и от 7,8 на сто в номинално изражение.

Бундесбанк изрази оптимизъм за германската икономика след реформите на Мерц